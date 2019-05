Il multimasking è la nuova tecnica beauty che mixa i benefici di più prodotti per creare un rituale personalizzato. Scoprite come fare con i consigli di Grazia.it

Il multimasking è il trend beauty del momento: si tratta di applicare più maschere di bellezza - in successione o contemporaneamente in diverse zone - per ottenere un trattamento mirato, personalizzato e più efficace.

La pelle del viso, infatti, ha esigenze diverse in zone diverse, e lo stesso si può dire dei capelli, che dalla chioma alle punte necessitano di trattamenti mirati, formulati ad hoc.

Questa tecnica innovativa permette di massimizzare la nostra beauty routine, consentendoci di raggiungere più risultati: purificare e lenire, ma anche idratare e illuminare, per una routine personalizzata.

Sfogliate la gallery e scoprite tutti i segreti del multimasking viso e capelli.

Queste maschere per capelli sono state formulate per comporre una hair beauty routine per ogni tipo di capello o di esigenza. Ideate per essere applicate in diverse sezioni della chioma, sono efficaci fin dal primo utilizzo, grazie all'altissima percentuale di ingredienti di origine naturale.

Queste maschere viso sono state formulate per essere utilizzate da sole, o per un trattamento multimasking: la maschera idratante è perfetta per lenire le zone più disidratate del viso, mentre per le zone più secche e irritate è consigliata la maschera Comfort. La maschera purificante all'argilla, invece, va applicata sulle zone più grasse del viso, per rinfrescare e purificare la pelle.

3. Bumble and Bumble Thickening Conditioner e Mending Conditioner

Un duo di balsami idratanti da mixare per ottenere un trattamento personalizzato per le esigenze della vostra chioma: il primo inspessisce i capelli dando volume dalle radici alle punte, il secondo ripara i capelli fragili e stressati.

Questo duo di maschere per capelli è adatto ad ogni tipo di chioma: la sua formula nutre in profondità i capelli senza appesantirli, per capelli più morbidi, sani e luminosi.

Un trio di maschere detergenti all'argilla formulate per esigenze diverse. La prima, calmante alla camomilla bianca, la seconda idratante arricchita dall'estratto di fiori di loto e infine la terza rinfrescante con té, eucalipto e citronella. A contatto con l'acqua si trasformano in un detergente schiumogeno che pulisce in profondità la pelle.

Questo duo è un trattamento disintossicante per i pori che si svolge in due fasi: il primo è una maschera riscaldante che apre i pori in profondità, mentre il secondo step è una maschera fresca che restringe i pori e uniforma la grana del viso.

Queste maschere da notte si applicano sui capelli asciutti e si lasciano agire tutta la notte. Per capelli più morbidi e luminosi al risveglio, provate combinazioni sempre nuove.

Le maschere in tessuto sono ideali per le amanti dei rituali beauty facili e veloci, e per un multimasking efficace e preciso. Abbinate i patch purificanti sul naso, per eliminare le impurità, e concedetevi un trattamento rigenerante e antiocchiaie con i patch contorno occhi al bambù.

Un duo di maschere ideale per i capelli colorati e stressati, da mixare in modo da soddisfare le esigenze della propria chioma: il balsamo volumizzante solleva i capelli dalla radice senza appesantirli, mentre la maschera fortificante intensa li rafforza ed evita che si spezzino.

Queste maschere all'argilla sono state formulate per essere applicate in diverse zone del viso. La loro formula vellutata purifica la pelle senza seccare, detergendola in profondità.