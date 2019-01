Per sentirsi al top anche senza trucco basta una beauty routine minimale, ben studiata ed efficace. Seguite i consigli di Grazia.it

Bastano pochi semplici step per poter apparire al meglio senza il bisogno del make up.

Un'ottima crema idratante e correttrice, un detergente illuminante e un lip balm speciale: questi e pochi altri prodotti possono davvero fare la differenza nella vostra routine di bellezza per poter skippare il trucco e uscire di casa sentendovi perfettamente a vostro agio.

Scoprite qui di seguito i prodotti consigliati per una beauty routine minimale per sentirsi al top anche senza trucco.

Una crema idratante di colore verde. Si applica dopo il siero per un effetto idratante, levigante e correttivo sulla pelle che lascia a bocca aperta. Rende opzionale l'applicazione del fondotinta.

Dall'azione antiage e ravvivante, questo balsamo labbra dal delizioso profumo leviga le labbra, le protegge dai segni del tempo e ne ravviva il colore per un effetto super naturale di MLBB, "my lips but better".

Un detergente esfoliante per il viso che rivela una pelle compatta e luinosa in soli 30 secondi, eliminando le impurità. Adatto anche alle pelli sensibili.

Un olio viso idratante, levigante e antiossidante, composto completamente da ingredienti naturali e ricco in vitamine A ed E. Leviga la pelle - ottimo anche sul contorno occhi - e si presta anche come base trucco.

Un sottile velo levigante e illuminante nella zona del contorno occhi con la crema specifica arricchita da vere scaglie d'oro.

Una tinta per sopracciglia da fare a casa in maniera rapida e veloce. Colora e dona un effetto infoltimento e riempimento ottimale fino a tre giorni.

Specifica per la pelle molto secca, questa crema in mousse ha un profumo delizioso e una texture avvolgente. Con nettare di fiori di Impeiatoria ed estratto di foglie di rosa alpina, rigenera e leviga la pelle.

Un concentrato viso "effetto pelle di bambino" da mixare alla propria crema idratante preferita e ottenere un incarnato levigato, roseo e morbido in un unico step.

Studiato per combattere imperfezioni e discromie, questo scrub cremoso in pratiche confezioni monouso purifica la pelle. Tra i suoi attivi acidi della frutta, grani e olio di mandorla, olio di jojoba, oliva e lavanda.

Con acido glicolico ed estratto di litchee, questa maschera a risciacquo in texture gel ha un effetto levigante e illuminante che rende la pelle "come nuova".

Senza oli minerali e parabeni, questo balsamo labbra nutre e colora le labbra al tempo stesso per un effetto emolliente e glam al tempo stesso.

Credits Ph.: Mondadori Photo / Artwork: Elisa Costa