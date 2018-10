Democratica, accessibile e funzionale. Ecco Alex Steinherr x Primark, la nuova linea di skincare low cost da provare

Il prossimo 8 ottobre 2018 in selezionati store Primark debutterà Alex Steinherr x Primark, la linea di skincare low cost per una "pelle meravigliosa".

Messa a punto grazie a un processo creativo durato circa due anni, la nuova gamma di prodotti per la pelle è stata pensata dal colosso low cost irlandese in collaborazione con la giornalista e beauty expert London based Alex Steinherr.

Qualche tempo fa Grazia.it ha incontrato Alessandra Steinherr a Londra: ecco il racconto della linea da chi l'ha desiderata, pensata e sviluppata per dare una valida alternativa low cost nel mondo della skincare, fatta di principi attivi validi, in grado di fare la differenza sulla pelle senza aggredirla.

Alex Steinherr x Primark: il concept



Circa la gamma che porta il suo nome, Alex Steinherr x Primark, la beauty director e beauty influencer ci ha spiegato: "Ho lavorato a ogni dettaglio: dalla formulazione, al visual, al packaging. Per me è importante quello che si trova all'interno, ma anche l'occhio vuole la sua parte, soprattutto oggi, con l'avvento dei social network, come Instagram. Questo tipo di pack mostra infatti la mia estetica della skincare."

"La collezione ha 20 prodotti, molti ma mai abbastanza! Fosse stato per me ne avrei fatti 50, ma il concept di questa gamma non vuole introdurre più step alla skincare routine, ma proporre reali soluzioni a reali problemi".

La gamma è infatti suddivisa in 5 diversi range - con 4 referenze per ogni linea- non suddivisi per tipo di pelle - grassa, normale, mista, secca e via dicendo - ma si rivolge di più ai bisogni delle persone in una maniera semplice e intuitiva.

L'idea di Alex è quella di dare maggiore "potere" e consapevolezza alle persone, ed è inoltre genderless perché è priva di fragranze: può essere utilizzata da tutti.

L'esperta continua così: "La cosa più importante per me è rispettare i clienti: mettendo a punto la linea non ho mai pensato a "me" ma a chi avrebbe utilizzato questi prodotti, e sappiamo che i clienti di Primark sono tanti, di ogni età e di ogni genere".









Skincare low cost di qualità

Alex Steinherr ama la skincare e su Instagram porta la sua expertise di giornalista a chi la segue, così la cosa più importante per lei era il fatto di poter far sentire le persone a proprio agio, permettendo loro di scegliere il proprio beauty regime in base al proprio lifestile e alle proprie esigenze, più che al loro "tipo di pelle".

Per questo Alex Steinherr x Primark si avvale di ingredienti innovativi, un dettaglio molto importante, soprattutto se correlato al price point davvero molto accessibile, in un range di prezzo che va dai 4 ai 6 euro.

Alex ha infatti spiegato: "Per me non si è trattato esclusivamente di creare prodotti dal prezzo accessibile, ma anche e soprattutto creare i migliori prodotti possibili, per fare capire alle persone quello che stanno acquistando. Il mio obiettivo è quello di rendere accessibile una buona skincare, non solo proporre prodotti economici."

"Pelle sana, pelle bella"

Animata dall'orgoglio per la sua creazione, Alex ha continuato: "Ho lavorato per molti anni in ambito cosmetico, e ho provato qualunque nuova uscita. Amo i miei prodotti di brand luxury, ma molti dei miei follower mentre faccio i mie live su Instagram mi dicono "Alex trovo interessanti i tuoi consigli in fatto di skincare, ma non posso spendere grosse cifre", e io li comprendo appieno. Per questo ho voluto creare un range accessibile a livello di prezzo, ma ottimo. Senza profumo - per evitare possibili irritazioni - senza alcool, senza oli essenziali, inoltre le creme non sono contenute in barattolo per evitare possibili contaminazioni batteriche."

Un dettaglio da non sottovalutare sta nel fatto che in questa collezione di skincare si possono notare caratteristiche tipiche di marchi più costosi, anche di tipo cosmeceutico, in aggiunta, la linea è certificata cruelty free.

"Tutte queste caratteristiche - spiega Alex - sono assolutamente imprescindibili e non negoziabili per me, e in questo senso Primark ha assolutamente condiviso la mia filosofia. La mia filosofia è "pelle sana, pelle bella", non credo nell'"aggredire" la pelle, ma nel curarla - anche con agenti esfoliati - in maniera delicata".





Vere soluzioni per veri problemi

Alla base della gamma vi è il mix & match: è infatti possibile mixare a piacimento i vari prodotti tra le linee per creare una skincare routine personalizzata con la linea Alex Steinherr x Primark, perché tutte le referenze sono perfettamente compatibili.

Come Alex tiene a specificare, "Questa linea è 100% me in a bottle, perché sono completamente convita che tutti meritino una bella pelle e che sia finalmente tempo di essere democratici anche in ambito beauty. Sono molto fiera di questo lavoro perché significa molto per me. Non amo l'idea che qualcuno "non possa permettersi qualcosa", amo invece il fatto che la linea Alex Steinherr x Primark sia inclusiva e democratica, oltre che davvero buona. Si tratta di vere soluzioni per veri problemi".

Scorpiamone insieme ogni linea qui di seguito.

Alex Steinherr x Primark Sleep Spa

"Ho pensato questa linea per chi è come me, per chi viaggia molto, o per le madri che dormono poco, o - diciamocelo - per quelle persone, e sono molte - che non dormono abbastanza. Dunque, a chi è indicato questo range? A chi ha una pelle stressata, disidratata, spenta."

Sleep Spa include quattro prodotti dedicati alla cura della pelle serale. Tra le referenze troviamo il detergente One-Step Night Cleanse, la maschera da notte Sleeping Face Mask, quella per il contorno occhi Every Night Eye Mask e Overnight Lip Mask, dedicata alla cura delle labbra.

Alex Steinherr x Primark Pore Balance

Come spiegato da Alex "Si tratta di una gamma dedicata a chi ha una pelle un po' grassa o mista, con il problema dei pori dilatati".

Questo range include il detergente viso senza solfati Low-pH Sulphate Free Cleanser, la maschera all'argilla Super Detox Clay Mousse Mask, lo stick purificante anti punti neri Anti-Blackhead Stick e i mini pad trasparenti anti imperfezioni Blemish Rescue Stickers.



Alex Steinherr x Primark Maximum Moisture

"Dedicata a chi cerca molta idratazione - spiega Alex - naturalmente è ideale per chi ha la pelle secca o deidratata".

Questo range si avvale dello struccante micellare Micellar Cleansing Gel, della crema viso Moisture-Locking Everyday Moisturiser, della maschera idratante Supreme Sheet Mask e di Hydration On-The-Go.

Circa la maschera Maximum Moisture Supreme sheet Mask, Alex racconta: "La maschera viso Supreme Sheet Mask è stata creata in Corea avvalendosi di una nuova tenologia. Amo le maschere e ne volevo una davvero speciale, la migliore possibile, così ho parlato con il nostro sviluppatore scientifico spiegandogli quali ingredienti mi interessavano e quali problemi riscontravo nelle maschere, come ad esempio il fatto che il tessuto non aderisce bene al viso, oppure scivola via, così lui mi ha detto: "sì, ho la tecnologia giusta, è coreana e si avvale di una nuova fibra dall'effetto seconda pelle".

L'effetto? Leggermente gelatinoso sul viso, ma non come quello di un hydrogel, la cui texture va quasi a fondersi con la pelle. In questo modo si può parlare, ci si può muovere e fare altro mentre i principi attivi agiscono. La pelle risulta dunque molto idratata."

Alex Steinherr x Primark Pollution Solution

"L'inquinamento è un grande problema oggigiorno, ovunque noi viviamo, e abbiamo lavorato su di una tecnologia davvero interessante in grado di proteggere la pelle da questo fattore", spiega la giornalista.

Anche in questo caso il range include quattro referenze molto interessanti: i pad esfolianti con acido lattico Dual Texture Exfoliating Pads, la maschera viso protettiva City Mask, l'idratante in gel Oil Free Gel Hydrator e il siero Daily Skin Start.

Alex Steinherr x Primark Plump & Glow

Illuminante e rinvigorente, come spiegato dalla creatrice Alex, "Si tratta di una linea che regala un boost alla pelle, che ti sveglia e ti fa sentire meglio".



La linea Plump & Glow include: il trattamento in stick Facial in a Stick, la crema idratante Plump & Glow Moisturiser, la maschera viso The Power Mask e il gloss volumizzante Plumping Lip Gloss.

L'intervista esclusiva ad Alex Steinherr

Siete incruriositi da questo ambizioso progetto di skincare low cost messo a punto da Primark in collaborazione con la giornalista e beauty influencer Alex Steinherr? Leggete l'intervista esclusiva che segue.

Grazia.it: Come è nato il progetto di collaborazione con Primark?

Alex Steinherr: Il progetto è nato così: stavo collaborando con Primark come consulente per lo sviluppo di alcuni prodotti di make up e sono rimasta molto colpita dal loro rigoroso modo di lavorare.

Così gli ho domandato perché non provassero a dedicarsi a una linea di cura della pelle più specifica - anche date le tante richieste dei miei follower sui social circa una skincare low cost ma di qualità - perché nessuno al momento se ne occupava, e chi poteva farlo - e bene - secondo me erano proprio loro. Così loro mi hanno risposto, ok, possiamo farlo, vuoi farlo con noi? Così sono rimasta a bocca aperta.

Amo i cosmetici, sono "my thing", da quando ero una bambina: all'epoca giocavo con le Barbie, provando a vendere loro i prodotti come fossimo in una vera profumeria. Allo stesso modo quando sono cresciuta - da ragazzina facevo la baby sitter - spendevo tutti i soldi che avevo in prodotti di bellezza, quelli che vedevo nelle riviste che amavo.

Sai perché? Non sono mai stata magra, e non riuscivo mai a identificarmi nelle modelle che vedevo sui giornali, perché ero curvy. Però, viso e capelli potevano essere simili ai loro, per questo motivo ho sempre pensato che il mondo del beauty fosse molto più democratico di quello del fashion, ed è lo stesso motivo per cui ho sempre desiderato essere una beauty editor. La bellezza appartiene a tutti, a tutte le età, per questo poter creare una linea di skincare che porta il mio nome è sempre stato un sogno per me.

Nella mia vita non sono mai stata una "beauty snob", sì, è vero, lavoro con marchi high end di qualità nei quali credo, ma sono davvero fiera di lavorare con Primark. Io faccio shopping da Primark, ma faccio shopping anche da Céline, e credo che la stessa cosa possa funzionare anche in ambito beauty.

E' proprio questo che oggi stiamo cercando di fare nello skincare con Alex Steinherr x Primark, affermare che anche i prodotti low cost possono funzionare bene, e possono anche essere abbinati a referenze luxury in base alle proprie possibilità e alle proprie esigenze.

Credo nel mix & match, perché lo facciamo in qualunque altro ambito, perché non farlo anche nel mondo della bellezza?

G: Qual è per te il perfetto mix di prodotti della gamma Alex Steinherr x Primark, quello che ami di più?

A: Sicuramente per me Pore Balance Low-pH Sulphate Free Cleanser è un prodotto must have, così come Sleep Spa Every Night Eye Mask, che è una crema per il contorno occhi che puoi utilizzare anche sulle palpebre - una cosa che con molte creme in commercio non puoi fare perché può dare irritazione.

Della stessa gamma amo molto anche Sleep Spa Overnight Lip Mask, che è come un lipbalm super efficace. C'è poi un prodotto davvero stupendo per me, che è Maximum Moisture Supreme Sheet Mask, così come la crema idratante Pollution Solution Oil Free Gel Hydrator, perché idrata bene anche la pelle deidratata senza appesantirla.

G: Una cattiva abitudine beauty da eliminare e una buona da introdurre?

A: L'abitudine alla quale fare attenzione è sovrastimolare la pelle autilizzando troppi attivi. In Uk al momento - non so se sia lo stesso anche in Italia - si sta sviluppando una sorta di ossessione per l'utilizzo in contemporanea di molti attivi come ad esempio acidi, vitamina C e retinolo.

Il problema naturalmente non sono nello specifico questi attivi, ma lo è l'esagerazione, è il mixarne troppi nello stesso beauty regime che può andare a stressare troppo la pelle a lungo termine. Un modo per capire quando abbiamo esagerato con gli attivi? Se la pelle prude o è molto arrossata non è un buon segno, potremmo aver esagerato.



Nel nostro range esiste Pollution Solution Dual Texture Exfoliating Pads, dei dischetti imbevuti di una soluzione esfoliante. Tra i loro attivi hanno l'acido lattico, che è esfoliante ma ha una molecola più piccola dell'acido glicolico, quindi lavora in maniera delicata in superfice, nel pieno rispetto della pelle.

Credo poi che le persone debbano imparare a detergere il viso in maniera appropriata, per questo motivo offriamo ben tre diversi di detergenti nella linea Alex Steinherr x Primark.

Rimuovere bene il make up dal viso è uno step "basic" ma spesso c'è chi se ne dimentica. Per me è molto importante, perché se non detergi bene la pelle non puoi procedere al meglio con gli step successivi.

G: Hai una vita molto impegnata, viaggi molto, come riesci a conciliare tutto con una skincare routine completa?

A: La verità? Mi alzo alle 5.30 del mattino perché è il mio "tempo della tranquillità". Mi alzo presto, faccio una doccia con calma, mi dedico alla cura della pelle, bevo il mio caffè, mi siedo sulla mia terrazza e leggo un libro per mezz'ora. Prima che chiunque si alzi, prima che ogni attività cominci io mi prendo del tempo per me, è il mio momento per rilassarmi.

Se non lo faccio la giornata diventa difficile, è importante avere del tempo tutto per sè quando si ha un lavoro impegnativo, quando si ha una famiglia - anche quando non si hanno figli - quando si hanno tanti impegni.



La skincare non è semplice "cura della pelle", è un simbolo del prendersi cura di se stessi. E' come quando siamo in aereo, se c'è un problema ci spiegano di indossare la nostra maschera di ossigeno prima di aiutare gli altri.



Per questo invito a dedicarsi dei "sunday facials", mezz'ora o un'ora per il proprio benessere personale. Non si tratta di egoismo, ma di un bisogno personale da soddisfare.



Per me la skincare è sempre stato qualcosa di positivo, qualcosa che mi ha fatta sempre sentire felice, più sicura di me e realizzata nel lavoro e nelle relazioni.

G: Qual è il prodotto per cui le ragazze italiane perderanno la testa?

A: Le maschere Sleep Spa, perché nessuno dorme mai abbastanza, e quei prodotti possono davvero fare la differenza, così come Maximum Moisture Supreme Sheet Mask, che è una maschera viso idratante davvero innovativa.



Oh, anche Pore Balance Anti-Blackhead Stick, lo stick purificante anti punti neri è da provare!

Naturalmente la cosa bella di questa linea poi è il fatto che sia gender neutral: tutti possono utilizzarla con soddifazione.

La linea di skincare low cost Alex Steinherr x Primark sarà disponibile in selezionati punti vendita italiani ed europei a partire dall'8 ottobre 2018.