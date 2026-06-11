Le unghie sposa 2026 puntano su french manicure, effetti perlati, dettagli preziosi e nail art raffinate. Ecco le idee più belle da salvare per il giorno del sì

Il vostro matrimonio è alle porte? È il momento di iniziare a salvare le più belle idee di unghie sposa 2026. Come ogni anno, la moda in fatto di manicure raffinata si rinnova giocando con toni neutri, dettagli preziosi e finiture scintillanti. Tra le protagoniste spicca senza dubbio la french manicure, grande classico da sfoggiare oggi in versione glazed, micro oppure impreziosita da decorazioni delicate. Non mancano poi le applicazioni 3D con perle, gli effetti cromati e le proposte più creative: un tocco di blu, per chi ama rispettare la tradizione del something blue, e le conchiglie, perfette per i matrimoni estivi in riva al mare.

Unghie sposa: 15 bellissime idee per i matrimoni 2026 più raffinati

Scorrete la lista e scegliete le vostre unghie dei sogni per il vostro giorno del sì.

>>>>>>> LEGGI ANCHE: Unghie matrimonio invitata: il dettaglio che fa la differenza <<<<<<<

1. Unghie perlate con micro perle: la manicure da vera bridal icon

2. Cristalli e glitter effetto neve: la manicure che illumina ogni abito da sposa

3. French floreale minimal: la nail art romantica che non passa mai di moda

4. Effetto pizzo sulle unghie: la manicure ispirata all'abito da sposa

5. Soap nails perlate: la manicure più elegante del momento

6. Unghie rosa latte: il nude chic che piace alle spose minimaliste

7. Blush nails luminose: la manicure rosa effetto cat eye che valorizza ogni anello

8. French oro gioiello: la manicure bridal più preziosa del momento

9. Unghie con conchiglie 3D: la manicure perfetta per un matrimonio estivo

10. Micro french bianca: il classico intramontabile che conquista sempre

11. Baby boomer sfumata: la manicure da sposa che non passa mai di moda

12. French perlata a mandorla: elegante, raffinata e sempre attuale

13. French azzurra: il modo più chic per indossare qualcosa di blu

14. French nude con glitter delicati: il punto d'incontro tra minimal e glamour

15. Cristalli e dettagli preziosi: la manicure coreana che sembra un gioiello

16. French cromata argento: la manicure sposa dal fascino contemporaneo

Credits Ph.: Getty Images

LEGGI ANCHE:

Le unghie corte oggi si indossano corte (e nude). Parola di celeb

Unghie estate 2026: le tendenze nail art & manicure da copiare subito

Single Dot French Manicure: il nuovo minimal dei pois sulle unghie che sta conquistando i Social

Unghie a pois: la nail art minimal chic che vedremo ovunque nell’estate 2026

Problemi di unghie fragili? Qui trovate la guida per averle più forti e resistenti

Altro che nude: le unghie azzurro pastello sono il colore cool dell’estate 2026

Unghie rosa confetto, il colore che non passa mai di moda (e come indossarlo)