Dalle micro french manicure ai pois colorati effetto rétro, le polka dot nails sono la tendenza unghie più elegante, giocosa e virale dell’estate 2026

Le unghie a pois sono fresche e chic, per uno stile minimal che fa tendenza nell'estate 2026. Tra gli abbinamenti più cool spiccano quelli tra azzurro e marrone e tra azzurro e bordeaux, senza dimenticare il rosa e l'adorabile giallo, in voga sia in sfumatura giallo limone pastello che in giallo burro chiaro. Tra le versioni più desiderate ci sono anche le unghie a pois su french manicure, le basi cromate e quelle glazed, per un effetto creativo ma sempre sofisticato.

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Abbiamo selezionato 15 nail art con polka dot da sfoggiare nella bella stagione. Dalle proposte minimal a quelle in stile retrò, passando per le manicure extra, tutte e tutti possono sperimentare con questo stile. Continuate a leggere l'articolo e scegliete quello perfetto per voi!

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Credits Ph.: Elist Nguyen su Unsplash

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