Frutta in frigo o fuori? Non esiste una regola valida per tutti. Banane, fragole, mele, pomodori e avocado hanno esigenze diverse e conservarli nel posto sbagliato può rovinarne sapore, consistenza e durata. Ecco la guida pratica per evitare sprechi e mantenere la frutta fresca più a lungo

Fragole ammuffite dopo due giorni, banane con la buccia nera, pomodori che non sanno di niente: lo scenario è fin troppo familiare. Di solito la colpa non è del supermercato, ma di dove avete messo la frutta tornando a casa.

Il dilemma è sempre quello: frutta in frigo o a temperatura ambiente? Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) e diverse revisioni scientifiche non esiste una regola unica. Però una bussola chiara c'è: frutta tropicale fuori dal frigo finché è acerba, frutta matura (di qualunque tipo) in frigo, con qualche sfumatura importante.

Perché la frutta “vive” anche dopo la raccolta

Un frutto raccolto non è un oggetto inerte. Le sue cellule respirano, consumano gli zuccheri accumulati sulla pianta, perdono acqua e, nel caso di molti frutti, producono etilene, un gas naturale che accelera la maturazione propria e di ciò che gli sta vicino.

Abbassare la temperatura rallenta questi processi. Le linee guida dell'USDA indicano che per mele, pere, uva, ciliegie, kiwi e frutti di bosco la conservazione ideale sta tra 0 e 4 °C: il freddo rallenta l'invecchiamento, la perdita di consistenza e di sapore.

Nelle case italiane, il Ministero della Salute consiglia di impostare il frigorifero intorno ai 4-5 °C. Il cassetto frutta e verdura è leggermente più caldo, circa 8-10 °C, con umidità alta: secondo Altroconsumo è proprio la "zona comfort" per la maggior parte della frutta che deve stare al fresco.

Attenzione però al rovescio della medaglia. Per molti frutti tropicali il freddo è uno shock: diversi studi pubblicati su riviste scientifiche parlano di "danno da freddo", con buccia che imbrunisce, aroma che scompare e maturazione bloccata.

La regola d’oro: clima di origine e grado di maturazione

l trucco è incrociare due informazioni: da dove viene quel frutto e in che stato è.

I frutti dei climi temperati (mele, pere, uva, ciliegie, kiwi, frutti di bosco) amano il fresco. Da acerbi possono finire qualche giorno a temperatura ambiente, soprattutto se casa non è molto calda, per completare la maturazione. Da maturi, invece, rendono meglio in frigo: nel cassetto restano croccanti e profumati molti giorni in più.

Molti di questi sono frutti climaterici: continuano a maturare dopo la raccolta grazie all'etilene. Mele e pere, per esempio, possono far maturare più rapidamente banane, avocado o kiwi se le mettete nella stessa ciotola.

I frutti tropicali e subtropicali (banane, mango, papaya, ananas, avocado) hanno un'altra storia. Secondo l'USDA le banane, per esempio, andrebbero tenute intorno ai 15-21 °C. Sotto certe soglie, se ancora verdi, sviluppano facilmente danno da freddo: buccia nera, polpa gommosa, sapore piatto.

La regola pratica: frutta tropicale acerba sempre fuori dal frigorifero. Quando la frutta è ben matura, il frigorifero diventa un "parcheggio breve" per evitare che marcisca troppo in fretta. Una banana già molto macchiata, messa in frigo, può guadagnare uno o due giorni, anche se la buccia scurisce ancora.

Caso a parte, ma utilissimo, è il pomodoro. Uno studio pubblicato su una rivista di fisiologia vegetale ha mostrato che le varietà commerciali, sotto i 10 °C, perdono parte dei composti aromatici volatili. Tradotto: in frigo il pomodoro dura di più, ma sa meno di pomodoro.

(Continua sotto la foto)

Frutta in frigo o fuori: guida veloce

Ecco una mappa rapida per la spesa di tutti i giorni.

Mele e pere

Acerbe: fuori dal frigo in un luogo fresco e asciutto.

Mature: in frigo, meglio nel cassetto. Durano anche 7-10 giorni.

Acerbe: fuori dal frigo in un luogo fresco e asciutto. Mature: in frigo, meglio nel cassetto. Durano anche 7-10 giorni. Uva, ciliegie, fragole e frutti di bosco

Sono delicatissimi: vanno in frigo subito, senza aspettare che "maturino". Non lavateli prima, altrimenti l'acqua favorisce le muffe. Durano 2-3 giorni.

Sono delicatissimi: vanno in subito, senza aspettare che "maturino". Non lavateli prima, altrimenti l'acqua favorisce le muffe. Durano 2-3 giorni. Pesche, albicocche, susine

Acerbe: a temperatura ambiente, lontano dal sole diretto.

Mature: frigo per 2-3 giorni, altrimenti diventano molli e farinose.

Acerbe: a temperatura ambiente, lontano dal sole diretto. Mature: frigo per 2-3 giorni, altrimenti diventano molli e farinose. Agrumi (arance, limoni, mandarini)

In inverno, se casa è fresca, potete tenerli in una cassetta in balcone o in dispensa. In estate è meglio il frigorifero : resistono anche due settimane.

(arance, limoni, mandarini) In inverno, se casa è fresca, potete tenerli in una cassetta in balcone o in dispensa. In estate è meglio il : resistono anche due settimane. Banane

Verdi o gialle senza macchie: solo fuori frigo, possibilmente lontano da correnti fredde.

Molto mature: potete metterle in frigo per bloccarne un po' il declino; la polpa resta buona, la buccia scurisce.

Verdi o gialle senza macchie: solo fuori frigo, possibilmente lontano da correnti fredde. Molto mature: potete metterle in frigo per bloccarne un po' il declino; la polpa resta buona, la buccia scurisce. Mango, papaya, avocado

Da duri: sempre fuori dal frigo fino a quando cedono leggermente al tatto.

Da maturi: frigo per 2-3 giorni se non li consumate subito.

Da duri: sempre fuori dal frigo fino a quando cedono leggermente al tatto. Da maturi: frigo per 2-3 giorni se non li consumate subito. Ananas, melone, anguria

Interi: fuori frigo fino a maturazione.

Tagliati: sempre in frigorifero , coperti, e da consumare entro 2-3 giorni.

Interi: fuori frigo fino a maturazione. Tagliati: sempre in , coperti, e da consumare entro 2-3 giorni. Pomodori

Se in casa non superate i 20-22 °C, teneteli fuori frigo per preservare il sapore. Con il gran caldo estivo il frigo diventa quasi obbligatorio, ma conviene tirarli fuori un po' prima di mangiarli.

Errori tipici da evitare

Il primo classico è mettere le banane verdi in frigo, magari insieme alle mele. Risultato: buccia scura, polpa strana e maturazione compromessa dal freddo.

Secondo errore: conservare sempre i pomodori in frigorifero per abitudine. La ricerca mostra che così perdono una parte importante del loro profumo: meglio riservare il frigo solo ai giorni di grande caldo.

Altro gesto controproducente è lavare frutti di bosco e uva appena arrivati a casa e poi riporli umidi nel cassetto. L'acqua in eccesso, unita all'alta umidità del frigo, accelera la comparsa di muffe. Meglio lavarli solo al momento di mangiarli.

Attenzione anche ai sacchetti di plastica chiusi ermeticamente: intrappolano condensa ed etilene, creando un microclima perfetto per marciumi veloci. Sacchetto di carta o contenitore leggermente aperto funzionano molto meglio.

Infine, frutta tagliata e macedonie: qui non ci sono dubbi, vanno sempre in frigorifero, in contenitore ermetico, e si dovrebbero consumare entro 24-48 ore. Qualche goccia di limone aiuta a limitare l'annerimento, ma non fa miracoli se restano giorni dimenticate sul ripiano.