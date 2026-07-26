Valigia pronta e biglietti in tasca, ma la casa è davvero al sicuro mentre siete in vacanza? Questi 5 gesti veloci prima di partire fanno la differenza

Valigia pronta, biglietti salvati nello smartphone, gruppo WhatsApp delle vacanze in pieno fermento. E la casa? È l’ultima cosa a cui pensate, ma è la prima che ritroverete al rientro.

Per evitare rientri traumatici tra odori strani, bollette alte e paranoie da “avrò chiuso il gas?”, bastano cinque mosse furbe. Pensatele come una checklist rapida: dieci minuti in più prima di uscire e vi godete le ferie con la testa davvero libera.

1. Chiudete gas e acqua: la sicurezza parte da qui

Prima di tutto, impianti. La valvola generale del gas va messa su off, sempre. È il modo più semplice per azzerare il rischio di piccole fughe mentre siete al mare.

Stesso discorso per l’acqua: chiudere il rubinetto centrale riduce la possibilità di allagamenti e infiltrazioni, anche verso i vicini di sotto. Prima, però, fate un giro veloce di rubinetti e scarichi: controllate che non ci siano perdite e spruzzate un disinfettante nei lavandini, nel bidet e, se serve, nella doccia. Poi chiudete gli scarichi con gli appositi tappi. Così limitate cattivi odori e soprattutto la risalita di insetti, molto frequente ai piani bassi d’estate.

2. Elettricità ed elettrodomestici: tagliate gli sprechi inutili

Secondo diversi studi sui consumi domestici, la modalità stand-by pesa in bolletta più di quanto si pensi. E in vostra assenza è solo energia buttata.

Staccate le prese di televisori, decoder, microonde, lavatrice, lavastoviglie, impianti audio, caricabatterie. Scollegate anche l’antenna della TV: in caso di temporale, una sovratensione può fare danni all’impianto. Prima di uscire, un ultimo sguardo al quadro elettrico e agli interruttori della luce: niente luci dimenticate, niente lucine rosse accese.

Se non avete bisogno di lasciare attivi modem, allarme o domotica, potete valutare di spegnere direttamente l’interruttore generale. È la soluzione più sicura contro cortocircuiti e picchi di tensione. Se invece l’allarme deve restare inserito, limitatevi a scollegare i singoli apparecchi.

3. Frigorifero, dispensa e rifiuti: missione “zero odori”

Il frigorifero è sempre un punto critico. Se il vostro è un modello recente, impostate la funzione risparmio energetico e svuotatelo di tutto ciò che è fresco o in scadenza: latticini, salumi, avanzi, frutta e verdura delicata. Lasciate solo ciò che è ben sigillato e a lunga conservazione.

Se invece il frigo è vecchiotto e tende a formare ghiaccio, meglio fare una scelta netta: svuotarlo, sbrinarlo, spegnerlo e lasciare lo sportello socchiuso. Così evitate cattivi odori e vi ritrovate l’interno già in ordine al rientro.

Due giorni prima della partenza, fate pulizia anche in dispensa: controllate farine, biscotti, pacchi aperti che potrebbero attirare insetti. La sera prima, svuotate tutte le pattumiere, non solo l’organico. Anche plastica e indifferenziata, dopo due settimane di caldo, non profumano di rose.

*** Come risparmiare sulle bollette della luce con il trucco del foglio A4 sul frigorifero ***

4. Finestre, allarme e chiavi: blindate casa con buon senso

Poco prima di chiudere la porta, fate il classico “giro di ispezione”. Finestre chiuse bene, persiane e tapparelle abbassate ma non tutte fino in fondo: una casa sigillata per giorni comunica solo che non c’è nessuno. Meglio qualche apertura strategica, soprattutto se vivete in condominio.

Se avete un sistema d’allarme, verificate che funzioni, che i sensori siano liberi e che codici e contatti di emergenza siano aggiornati. Mettete documenti importanti, gioielli e contanti in un posto meno ovvio del primo cassetto del comodino o della cristalliera in salotto.

Poi arriva il personaggio chiave: la persona di fiducia. Lasciate un mazzo di chiavi a un vicino, un’amica, un parente che abiti in zona. Chiedetele di dare un’occhiata ogni tanto, ritirare la posta e i volantini, controllare dopo un temporale forte o se l’allarme dovesse scattare.

5. Piante e animali organizzati per sopravvivere alla vostra assenza

Per le piante d’appartamento, qualche giorno prima eliminate foglie e rami secchi, pulite i sottovasi e spostate tutto in una zona a mezz’ombra, lontana da raggi diretti. Il giorno della partenza innaffiate bene, senza esagerare con l’acqua stagnante.

Se mancherete per più di dieci-quattordici giorni, meglio non contare solo su bottiglie capovolte e fai-da-te: chiedete alla stessa persona che ha le chiavi di passare a controllare e bagnare le piante ogni pochi giorni.

Per cani e gatti serve un’organizzazione ancora più precisa: pet sitter, amico fidato o pensione. In ogni caso, preparate una scorta di cibo, acqua facilmente accessibile, lettiere e indicazioni chiare su abitudini e eventuali terapie. La casa in ordine è importante, ma gli inquilini a quattro zampe lo sono di più.

Mini checklist da salvare prima di chiudere la porta

- Chiudere la valvola generale del gas.

- Chiudere il rubinetto centrale dell’acqua e controllare che non ci siano perdite.

- Spruzzare disinfettante in lavandini e bidet e tappare gli scarichi principali.

- Scollegare prese di TV, elettrodomestici, antenna e caricabatterie; valutare lo spegnimento del generale.

- Gestire il frigorifero: svuotare e sbrinare se vecchio, attivare risparmio energetico e togliere il fresco se recente.

- Svuotare tutte le pattumiere e dare una pulita veloce a cucina e bagno.

- Chiudere finestre, regolare tapparelle, inserire l’allarme e mettere al sicuro oggetti di valore.

- Lasciare un mazzo di chiavi a una persona fidata con istruzioni su posta, piante e possibili emergenze.

- Sistemare le piante in zona ombreggiata, innaffiarle e organizzare eventuali passaggi per le assenze lunghe.

- Pianificare la cura di cani e gatti con persone o strutture affidabili, lasciando tutto il necessario pronto.