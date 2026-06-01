La nail art più cool del momento riduce i pois all’essenziale e li trasforma in dettaglio grafico sulla punta delle unghie. Scoprite con noi la single dot french manicure

La polka dot manicure è tornata a farsi vedere ovunque, con quella leggerezza un po’ giocosa che ha riportato in superficie una delle stampe più riconoscibili della primavera. Dopo aver invaso abiti e accessori, il motivo a pois ha trovato nelle unghie il suo terreno più interessante. Ma mettete da parte le solite unghie a pois perché la novità è che i dot ora si indossano sulla french manicure in una versione minimal che prende il nome di single dot french manicure, una delle evoluzioni del momento più discrete e cool allo stesso tempo.

Single dot french manicure: le caratteristiche della nail art del momento e come realizzarla

A prima vista è un’idea quasi minimale: la classica french manicure resta la base, ma al posto della ripetizione di piccoli pois compare un unico punto, posato con precisione su ogni unghia. Un dettaglio solo, ma sufficiente a cambiare completamente l’effetto finale, anche quando si tratta di nail art multicolor. L’effetto è pulito, grafico, come voglio i nail trend di questa stagione. Come si realizza? Si parte quasi sempre da una base nude, naturale e luminosa, che lascia spazio al colore della punta french che può variare dai toni neon più estivi, fino alle palette dal mood anni Sessanta/Settanta. Il punto singolo diventa poi il protagonista assoluto, e può essere collocato in modi diversi: centrato, per un effetto più classico; leggermente spostato, per creare un piccolo disequilibrio visivo; oppure vicino al bordo, quasi a sfiorare la linea della french e trasformarsi in una forma semi-astratta.

Una nail art per ogni forma e lunghezza

Uno degli aspetti più interessanti di questa manicure è la sua capacità di adattarsi a qualsiasi lunghezza. Sulle unghie corte diventa quasi un segno grafico essenziale, pulito, molto chic. Su quelle più lunghe, soprattutto a mandorla, diventa più scenografica. Curiose di provarla? Ecco alcune nail art che abbiamo selezionato per voi.

Single dot french manicure con punte azzurre

Dal mood vintage

Single dot french manicure con pois laterali

Multicolor

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