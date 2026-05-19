Le unghie azzurro pastello conquistano l’estate 2026 con sfumature chiare, finish glazed e manicure fresche che fanno sembrare le mani subito più chic

Le unghie azzurro pastello sono ufficialmente la manicure dell’estate 2026. Fresche, luminose e facilissime da personalizzare, stanno conquistando Instagram, Pinterest e i saloni più richiesti del momento. Dal celeste lattiginoso all’azzurro sorbetto, questa nuance delicata ma d’impatto rende le mani immediatamente più curate, luminose ed eleganti. Funziona con tutto: finish glazed, nail art minimal, french manicure colorate o unghie corte effetto clean girl. Dopo mesi dominati da nude e rosa latte, ora è l’azzurro soft il colore che vedremo davvero ovunque.

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Unghie azzurro pastello: 10 nail art da copiare nell'estate 2026

Abbiamo selezionato per voi 10 manicure in azzurro baby da provare adesso. Effetti metallici o glassati, decorazioni swirl e floreali di assoluta tendenza: scegliete la vostra preferita e divertitevi a riprodurla.

1. Unghie azzurro pastello effetto specchio

2. Nail art azzurro chiaro effetto marmo

3. Nail art chic in baby blue su unghie lunghe a mandorla

4. Nail art pastello effetto cromato arcobaleno

5. Aura nails in azzurro chiarissimo

6. Nail art effetto swirl pastel blue

7. Unghie nude con decorazioni floreali in azzurro

8. French manicure azzurra con finish glazed

9. Manicure azzurra extra shiny

10. Nail art minimal: unghie nude e decori azzurro pastello

Credits Ph: Getty Images

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