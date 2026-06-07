Minimaliste, raffinate e facili da portare: dalle soap nails alla micro french, ecco perché le unghie corte sono diventate il simbolo del lusso discreto

Dimenticate pietre, perle e applicazioni tridimensionali su lunghezze vertiginose. La manicure più desiderata del momento è un vero e proprio elogio della discrezione che trova nelle unghie corte la sua massima espressione. Si chiama stile old money e, come suggerisce il nome, si ispira a quell'eleganza senza tempo associata alle grandi dinastie aristocratiche e alle famiglie dell'alta borghesia internazionale, dove il lusso non viene esibito ma riconosciuto nei dettagli.

Perché tutti amano le unghie corte old money

Se per anni il mondo della nail art ha celebrato l'eccesso, oggi la tendenza sembra davvero invertire la rotta. Le unghie corte old money conquistano passerelle, social network e saloni di bellezza – per non parlare dei red carpet - grazie a un'estetica che privilegia ordine, naturalezza e cura impeccabile. Le unghie non vanno mai oltre il polpastrello e hanno forme morbide e armoniose. A fare la differenza in questa nail art sono, però, soprattutto i colori: i più amati sono rosa cipria, beige lattiginosi, avorio, crema e sfumature nude che dal finish curato e luminoso.

Le versioni più gettonate

Anche la nail art trova spazio all'interno di questa estetica, purché rimanga fedele alla filosofia del "less is more". Tra le proposte più apprezzate spicca la micro french manicure, una reinterpretazione minimalista della classica french caratterizzata da una sottile linea bianca (o di un altro colore sempre discreto) lungo il bordo dell'unghia. Elegante e versatile, rappresenta uno dei simboli più riconoscibili dello stile old money.

Unghie corte old money fra soap nails e finish glazed

Molto richieste sono anche le soap nails, letteralmente "unghie effetto sapone", che puntano su una finitura lucida e trasparente capace di far apparire le mani sempre fresche e impeccabili. A queste si affiancano le glazed nails dai riflessi perlati, purché il risultato resti delicato e mai eccessivamente brillante: tutti stili che abbiamo imparato a conoscere anche in passato e che oggi sono diventati dei veri e proprio must, come dimostrano le scelte fatte dalle celeb.

Tra le nail art più raffinate emergono inoltre piccoli dettagli ton sur ton: una sottile linea dorata alla base dell'unghia, micro punti bianchi applicati con precisione geometrica oppure leggere sfumature lattiginose che creano profondità senza risultare troppo catchy. Sono decorazioni quasi impercettibili, pensate per essere scoperte più che esibite – e che per questo raccolgono un consenso decisamente trasversale.

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