Unghie fragili e corte non sono un destino: con una routine mirata, fatta di idratazione, attenzioni quotidiane e scelte corrette, la crescita può diventare più sana e resistente. Vi raccontiamo come fare

Far crescere unghie lunghe, sane e resistenti non è soltanto una questione estetica, ma quasi un piccolo rituale quotidiano, fatto di attenzioni minime che, sommate, possono fare davvero la differenza. Dietro la loro fragilità, infatti, raramente c’è un destino scritto: molto più spesso entrano in gioco abitudini sbagliate. La buona notizia è che non servono stravolgimenti nella routine quotidiana quanto piuttosto soluzioni mirate che possono rendere le unghie fragili più forti e farle crescere velocemente. Ecco cosa fare.

Unghie fragili: come curare la cuticola (e perché)

Tutto comincia dalla cuticola che è una barriera preziosa in grado di proteggere l’unghia. Quando si secca o viene danneggiata, l’intero equilibrio si incrina. Ecco perché l’idratazione diventa centrale: oli nutrienti e trattamenti delicati aiutano a mantenere l’elasticità, evitando quella rigidità eccessiva che trasforma le unghie in superfici fragili, pronte a spezzarsi al minimo urto. L’idratazione, del resto, è il vero filo rosso di ogni routine efficace. Non riguarda solo le cuticole, ma l’intera unghia. Applicare una crema con regolarità, concedendosi anche solo pochi minuti di massaggio, è un gesto semplice ma tutt’altro che banale: riattiva la microcircolazione e sostiene la crescita in modo naturale.

Unghie fragili e alimentazione

Accanto alla cura esterna, poi, c’è quella che passa dalla tavola perché alcune carenze nutrizionali possano riflettersi anche sulla salute delle unghie. In particolare, livelli bassi di vitamina D o un apporto insufficiente di proteine possono rallentarne la crescita e renderle più deboli. In questi casi, riequilibrare l’alimentazione - o affidarsi al parere di uno specialista - può essere la soluzione migliori.

Tra tool ed esfoliazione

E poi ci sono i tool: lime troppo aggressive possono creare microfratture invisibili che col tempo si trasformano in sfaldamenti e rotture. Meglio scegliere materiali più delicati abbinati a trattamenti rinforzanti che funzionano come una sorta di protezione temporanea che consente all’unghia di crescere naturalmente ma come se fosse “schermata” e protetta. Infine, c’è un passaggio meno noto ma sorprendentemente efficace ed è l’esfoliazione. L’uso di ingredienti esfolianti aiuta a levigare la superficie, eliminando cellule morte e piccole irregolarità. Il risultato è un’unghia più liscia, compatta, visivamente sana - una base migliore da cui ripartire.

I prodotti nail care selezionati per voi

Per la vostra nail care quotidiana abbiamo selezionato alcuni prodotti, alleati concreti da portare con sé ovunque.

Smalto trattamento rafforzatore per unghie sfaldate e deboli, contiene calcio e cheratina per rafforzare la superficie ungueale e olio di avocado per donare nutrizione e riparazione.

Con oli e vitamina E aiuta a idratare e protegge cuticole e unghie dalla secchezza.

Indurente per unghie, ne favorisce la ricrescita.

Patch trasparente che si fonde con qualsiasi tipo di manicure o unghie senza smalto. Ripara le unghie rotte fino a 5 giorni.

Arricchito con pantenolo, glicerina vegetale ed estratto di semi di castagna, questo siero leggero per unghie idrata in profondità e protegge.

Trattamento gel in penna per unghie e cuticole, è formulato per migliorare l’aspetto delle unghie deboli a seguito di applicazioni di smalti, anche semipermanenti e gel.

Formulato con ametista, estratto di sedano e biotina che rafforzano l’unghia facilitandone la crescita, crea una barriera protettiva sull’unghia che ne protegge il colore.

Vi potrebbero interessare questi articoli:

Unghie fragili: cause, rimedi e segreti per rinforzarle



Come rinforzare le unghie e averle sane e bellissime

Unghie deboli: come nutrirle con trattamenti mirati

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics