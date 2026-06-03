Dalle mini french manicure alle glazed nails color corallo, passando per pois, righe e dettagli fruttati: tutte le unghie estate 2026 più belle e di tendenza da copiare subito

Quale sarà il look delle vostre unghie nell’estate 2026? Oggi vi mostriamo tutte le manicure e nail art di tendenza per la bella stagione, perfette da sfoggiare in vacanza come in città per avere mani curate, fresche e chic. Le tendenze unghie di stagione sono tante e variegate e spaziano dalle mini french manicure alle decorazioni glam con frutta, righe e pois. I colori su cui puntare? Giallo burro e limone, fucsia, rosa pastello e nude, naturalmente, senza dimenticare gli abbinamenti più desiderati del momento, tra marrone e azzurro e azzurro e bordeaux.

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15 idee di unghie estate 2026 da copiare subito

Scorrete la gallery e trovate l’ispirazione perfetta per la vostra manicure estiva. Dalle glazed nails alle mini french manicure, ecco tutte le idee unghie che vedremo ovunque quest’estate.

1. Manicure effetto mare in rosa e verde acqua

2. Tendenze nail art: le unghie nude a pois

3. Unghie estate 2026: il giallo burro continua il suo successo

4. Marrone e bianco: lo smalto unghie del momento gioca sui contrasti

5. Manicure in bianco con piccole decorazioni blu per sognare le vacanze

6. Unghie corallo cromato, le glazed nails 2.0

7. French manicure sfumata con dettagli azzurri e oro

8. Unghie bordeaux e azzurre per l'estate in una french manicure originale

9. Reverse french manicure minimalista in nude e oro

10. Smalto verde menta per le unghie più fresche dell'estate

11. Smalto bianco latte su unghie stondate, classy & chic

12. French manicure rivisitata con decorazioni whimsical effetto tatuaggio

13. Nail art di tendenza in giallo limone con righe e frutta

14. Unghie estate 2026: mini french manicure glossata

15. Unghie rosa pastello con decorazioni floreali e righe

Credits Ph: Getty Images

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