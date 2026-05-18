Come le nuance delicate stanno conquistando Instagram, le passerelle e le manicure di tutte le stagioni. Scoprite con noi la tendenza evergreen delle unghie rosa confetto

Non siamo mai stupite quando vediamo spuntare fra i trend nail le unghie rosa confetto. Il motivo principale è che non sono più un trend, come ci insegna la lunga storia della french manicure. Nella versione più classica, è la massima declinazione di femminilità discreta e raffinatezza e quindi per questo mood elegante ma non troppo resta in cima ai colori e alle nail art più richieste in salone.

Unghie rosa confetto, il trend sui Social

Questa notorietà, tuttavia, non nasce dal nulla: la manicure rosa chiaro ha una lunga storia di presenza nel panorama fashion, prima sui social e poi sulle passerelle. Già negli anni ’10 del nuovo millennio, le unghie rosa baby erano molto presenti nei feed di Instagram e TikTok, spesso associate a hashtag di tendenza come #babypinknails, che raccolgono tuttora milioni di visualizzazioni. Negli anni successivi, questa cromia è stata reinterpretata in molte varianti, dalla manicure nude come le baby pink french tips alle versioni più creative con micro‑art e finish lucidissimi.

Unghie rosa confetto: le tonalità del momento e i finish

Ma il fenomeno va oltre i Social. Secondo un recente articolo di InStyle dedicato alle nuance di stagione, le tonalità pastello -e in particolare il rosa tenue - domineranno la scena primaverile, con una preferenza per look delicati e luminosi rispetto a tonalità più audaci, come dimostrano anche le scelte delle celeb. Soprattutto questa nuance rosa chiaro non ha età ed è quindi amata dalle teen come dalle over 50. L’interesse per questa sfumatura si riflette anche negli infiniti finish che possiamo sperimentare sulle unghie: dal baby pink sheer effetto naturale alle versioni arricchite da micro dettagli, dall’ombré con base più chiara alle reinterpretazioni con glitter delicati. In tutti i casi, la tendenza privilegia manicure che valorizzano la forma e la lucentezza dell’unghia, più che l’uso di colori intensi o ricchi di contrasti.

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