Le unghie ombré stanno scalzando la French classica. Ma cosa le rende la manicure più gioiosa dell’estate?

Le punte bianche della French manicure non sono scomparse, ma sui social hanno una nuova rivale. Le unghie ombré stanno conquistando Instagram grazie alle loro sfumature delicate e all'effetto sofisticato che valorizza qualsiasi lunghezza e forma.

Più morbide di una nail art grafica e più originali di una manicure nude, rappresentano il perfetto equilibrio tra eleganza e personalità. Non sorprende quindi che siano diventate uno dei trend unghie più amati dell'estate.

Che cosa sono le unghie ombré (e perché battono la French)

Ombré, dal francese "ombré", significa sfumato: sulle unghie è un gradiente morbido tra due o più colori, che si fondono senza stacchi netti. Si realizza di solito con una spugnetta o con un pennello ombré, tamponando piccole quantità di smalto in strati sottili e poi sigillando tutto con un top coat super lucido. Il segreto è la pazienza: più i passaggi sono leggeri, più la sfumatura risulta setosa.

Rispetto alla French tradizionale, dove la punta bianca è disegnata con una linea netta, l’ombré allunga visivamente l’unghia, mimetizza le piccole imperfezioni della superficie e rende la ricrescita quasi invisibile. Non stupisce che, come sottolinea anche Vogue Italia parlando di unghie sfumate, sia diventata una delle manicure più richieste nei saloni durante la bella stagione.

Perché le unghie ombré sono perfette per l’estate

La manicure ombré dà il meglio quando la pelle è leggermente abbronzata: i colori sorbetto, i rosa lattiginosi e i toni sunset risaltano sull’incarnato e fanno subito pensare a vacanze, serate all’aperto, aperitivi al tramonto. Secondo molti nail artist, le combinazioni vincenti per l’estate sono pesche che sfumano in corallo, rosa baby che diventano bianco latte, giallo burro che si trasforma in mandarino, azzurro ghiaccio che scivola nel turchese.

L’effetto è più giocoso di una semplice passata di nude, ma molto meno impegnativo di una nail art piena di disegni e strass. Per chi resta minimaliste nell’animo, basta usare basi lattiginose e aggiungere solo un velo di shimmer sulle punte per avere un ombré delicatissimo, quasi da fiaba.

Idee di unghie ombré estate da copiare

Sunset Spritz: base nude e punte arancio tangerine, lucidissime, che ricordano letteralmente il colore dell’Aperol nel bicchiere. Perfette con anelli dorati e sandali minimal.

Gelato pastello: rosa baby che sfuma in bianco latte, variante più dolce del classico baby boomer. Sta benissimo su unghie a mandorla medio-corte e funziona anche in ufficio.

Blue Amalfi: azzurro ghiaccio alla base che diventa turchese intenso sulle punte, come il mare visto da una barca in Costiera. Sta meglio con la pelle dorata e con look total white.

Fairy nude: unghie lattiginose con sfumatura leggermente rosata verso la punta e un tocco di micro-glitter trasparente sopra. È la scelta ideale se avete matrimoni o eventi eleganti e non volete rinunciare a un filo di brillantezza.

Warm cocoa: nude caldo che si scurisce in un marrone cioccolato morbido, sofisticato ma molto più fresco del solito taupe. Bellissimo su mani olivastre e con gioielli in argento.

Come fare le unghie ombré a casa

Con lo smalto classico il metodo più semplice prevede una spugnetta da trucco. Limate e opacizzate leggermente l’unghia, stendete la base e una mano del colore più chiaro, lasciate asciugare. Sulla spugna tracciate due righe parallele di smalto, una chiara e una più intensa, e tamponate delicatamente sull’unghia con movimenti verticali. Ripetete due o tre volte con strati sottilissimi, poi passate un top coat fluido effetto vetro per fondere i colori e togliere ogni segno di spugna. Pulite i bordi con un pennellino imbevuto di solvente.

Con il semipermanente o il gel la logica è la stessa, ma serve più manualità: il gradiente va lavorato prima di polimerizzare, sfumando bene i colori per evitare scalini di prodotto. Se non avete già dimestichezza con lime e lampade, meglio affidarsi a un salone e limitarsi al fai da te con gli smalti classici.

Per non sbagliare: evitate strati spessi, preferite colori della stessa famiglia e fermate la sfumatura a metà unghia.

French sì, ma solo in versione ombré

Per chi ama l’eleganza del French ma vuole qualcosa di meno rigido, la risposta si chiama baby boomer: base rosa lattiginosa che sfuma in punta bianca morbida, come una nuvola. È perfetta per matrimoni, colloqui, tutte le occasioni in cui vi chiedono unghie curate ma non appariscenti.

Esiste anche la reverse ombré, con il colore più intenso vicino alle cuticole che si alleggerisce verso la punta: bellissima in versione borgogna o cioccolato per le serate estive più eleganti. Qualunque variante scegliate, l’effetto è sempre lo stesso: la raffinatezza della French, ma con quell’aria rilassata e felice che fa subito pensare alle vacanze.