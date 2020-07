Tutte le tendenze unghie estate 2020: colorate, fluo, logate, ma anche minimaliste e semplici. Trovate la giusta ispirazione per la vostra nail art

Le tendenze unghie estate 2020 ci mostrano un panorama variegato, divertente e colorato che vede convivere manicure semplici e minimaliste con proposte decisamente originali ed edgy.

Mai come quest'anno abbiamo visto un ritorno alla semplicità. Lo stile minimalista è infatti in grande spolvero, accompagnato da tocchi di estro che colpiscono al primo sguardo, sia in fatto di make up che nail art.

Gli stili più richiesti su cui puntare? Senza dubbio le unghie nude - con smalto trasparente o color carne - ornate da piccoli decori, meglio se tono su tono.

Seguono le unghie fluo, quelle multi disegno dal piglio artistico, quelle con nail art di fiamme e le french manicure rivisitate.

Le shade più hot su cui puntare? Giallo, lilla e color pesca. Trovate lo stile che fa per voi continuando a leggere questo articolo.

Unghie estive 2020: semplici

Parola d'ordine: semplicità. Le unghie semplici quest'anno la fanno da padrone.

Corte e ben curate, le unghie sono al naturale, lucidate solo da uno smalto gloss o colorate da nuance nude.

Le nail art da abbinare? Delicate e chic, come fiorellini e piccoli disegni astratti. Potete scegliere decorazioni chiare oppure punti di colore shock come rosa, giallo, verde e arancione fluo.

Unghie estate 2020 fluo

I colori fluo sono il top in estate. Scelti anche dalla star - nell'immagine che segue trovate una nail art gialla sfoggiata recentemente da Dua Lipa - regalano alla manicure carattere e luce.

I colori su cui puntare? Fucsia, verde neon, giallo evidenziatore e viola fluo. Tutti perfetti sugli incarnati mediterranei e sulla pelle abbronzata.

Unghie Chanel 2020 per l'estate

Le logo nails vivono un momento di grazia. Tra quelle più belle trionfano senza dubbio le unghie Chanel.

Divertitevi a riprodurre le due famose C incrociate come più vi pare, solo abbiate cura di farlo su unghie curate, meglio se in tonalità neutre per scongiurare l'effetto too much.

Se invece apprezzate il brand, ma nelle tonalità di smalto di stagione, non perdete il nostro articolo sui colori unghie 2020, dove potrete osservare lo smalto Chanel estate 2020 648 Techno Bloom, un fucsia fluo. Un altro smalto Chanel da non perdere? Chanel Le Vernis 745 Cruise, uno color pesca delizioso.

Unghie multicolor

Le unghie multicolore sono decisamente on trend. Perfette per le eterne indecise, consentono di giocare al massimo con il colore dipingendo ogni unghia in shade diverse per un effetto caramella divertente e cool.

Chiamate anche skittles manicure, rendono al meglio in nuance cremose e vivaci, ma si può optare anche per tonalità pastello e desaturate. L'importante è scegliere colori della stessa tipologia per ottenere un risulato armonico.

Nail art con le fiamme

Un nail trend davvero cool lanciato dalla nail artist Unghiedellamadonna e amato anche da Chiara Ferragni e Fedez, regala alle unghie carattere e uno stile unico.

Gli abbinamenti possibili sono infatti infiniti: preparatevi a sperimentare con look unghie con le fiamme ogni volta diversi!

Frech manicure 2020

La french manicure oggi è colorata, moderna e fuori dagli schemi.

Certo, anche la classica nude con lunetta bianca si porta e fa scena, ma è nella variante multicolore - che scende anche in parte sulle unghie - che rende al meglio e fa tendenza.

In questa categoria rientrano la side french manicure, che colora le unghie lateralmente, e la french manicure colorata in stile anni '90.

Unghie pesca, corallo e albicocca

L'arancione chiaro è uno dei colori più belli per l'estate.

Declinato nelle varianti pesca, corallo, albicocca e chi più ne ha più ne metta, è senza dubbio una di quelle shade universali che sta bene su tutti gli incarnati per un pop di colore morbido e versatile.

Faby Nail Lacquer Coral Beauty è uno degli smalti classici in nuance su cui puntare se è questo il tipo di colore che desiderate per la vostra manicure estiva.

Metal accent

Anche i dettagli metallici trionfano tra le tendenze unghie estate 2020.

Ideali per donare un twist particolare alle unghie corte al naturale, si possono ricreare con stickers, piccole borchie o smalti metallici.

Su quale metallo orientarvi? Scegliete l'oro se avete la pelle da media a scura, dal sottotono caldo. Optate per l'argento se avete la pelle chiara, dal sottotono freddo. Il rame può essere una buona idea su ogni incarnato.

Nail art minimal

Lo abbiamo già detto ma ci piace rimarcare il concetto: la nail art minimalista è un must del momento.

Come si crea? Su unghie corte, meglio se al naturale, spiccano piccole decorazioni, disegni o micro gioielli.

Volete farle da sole ma non potete/volete andare in un nail salon? Procuratevi dei nail stickers su Etsy e fate da voi! Rimarrete sorprese dal risultato.

Unghie gialle estate

Estate sulle unghie con lo smalto giallo. Pastello, come Dior Vernis 120 Ready, oppure più intenso e caldo, che vira al senape.

Scegliete la tonalità in base al vostro mood, ma ricordate: sta meglio alle carnagioni intense.

Nail art amuleto

Occhi, cuori, ex-voto, animali e simboli magici. Le unghie amuleto ci piacciono un sacco.

Portano la nail art a uno step superiore perché decorazioni e disegni interessano le unghie in maniera varia e diffusa unendo anche pattern e colori base differenti.

Anche in questo caso, portatela come preferite, ma se volete un consiglio, optate per questo nail look su unghie corte o medie.

Unghie lilla estate 2020

Universale e glam, il lilla - o viola chiaro, lavanda, ecc - ha un'aria innocente ma non banale.

Tra le shade più amate quest'anno, provatelo allover sulle unghie oppure in versione nail art.

Tra quelli proposti quest'anno spicca Kiko Konscious Vegan Nail Lacquer 02 Be Ethical, un lilla desaturato con una punta di grigio.

Credits Ph.: BreakRulesNotNails & NailRoomStudio on Etsy