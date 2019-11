La french manicure anni '90 torna alla ribalta in versione colorata. Ecco le nail art più cool da copiare

La nail artpiù cool del momento? È la french manicure colorata ispirata agli anni '90.

Proposta dalle nail artist più accreditate del web in variante fluo, pop o pastello, segna un ritorno allo stile minimal glam con un tocco in più.

Trovate il nail look che fa per voi con la nostra selezione.

Soft look

Una nail art soft con unghie dalla forma a mandorla e french in nuace pop.

Soft fucsia

Lievissima french fucsia per un effetto soft, estremamente cool.

Almond rainbow

Unghie a mandorla multicolore con french colorata.

Foliage nails

French manicure geometrica nei toni caldi del marrone, arancio, ocra e bordeaux.

French ballerina

Unghie ballerina opache con french geometrica in nuance pastello.

Pervinca nails

French manicure color pervinca, un nail look semplice ma di grande effetto.

Glitzy nails

Unghie a stiletto in gel con french manicure colorata arricchita da glitter scintillanti.

Giallo sole '90s

Nail art anni '90 con french giallo sole.

Fluo paint

Pennellate di colore fluorescenti per le unghie lunghe con french colorata per un ritorno in grande stile agli anni '90.

Almond pastel

Unghie a mandorla ricostruite al gel con french manicure multicolore in nuance pastello.

Neon Yellow

Unghie corte al naturale con french manicure giallo fluo.

Credits Ph.: GigisBeautyBar on Etsy & adelene.info