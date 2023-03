La negative space french manicure è uno dei must nail art di stagione. Ecco 10 idee da copiare assolutamente

La negative space french manicure è uno dei must nail art per la primavera estate 2023.

Si tratta di una manicure molto semplice dal piglio minimal perfetta per donare alle unghie un look sofisticato senza troppo sforzo.

Generalmente realizzata su unghie nude, la negative space nail art prevede che vengano colorati - in bianco, nero o in qualunque altro colore si desideri - solo i bordi della famosa "lunetta" lasciando del colore base la parte centrale.

Negative Space French Manicure: 10 idee da copiare

Volete scoprire quali sono gli stili più belli su cui puntare? Continuate a leggere questo articolo con le 10 idee più belle, tutte da copiare.

1. Negative space french manicure pastello

Un colore pastello su ogni unghia: la negative french must di stagione.

2. French manicure 2.0

La nostra amata french manicure - su unghie lunghissime - viene qui proposta in variante 2.0 con decorazione negative space.

3. Negative space french su unghie squadrate

Un nail look moderno extra glam in rosa e nero.

4. French look coloratissimo

Base giallo limone e negative space french in verde acqua. Un effetto coloratissimo che ci fa impazzire.

5. Nail art opaca con french

Contrapposizione di bianco e nero in finitura opaca per la nail art con negative space manicure e swirl matchy-matchy.

6. Shiny nail look

Le lunghe unghie a mandorla in nude glaze si accendono di riflessi luminosi grazie alla negative french mircoglitterata.

7. Tocchi metallici

Le unghie a mandorla rosa pastello dal finish microglitterato vengono decorate dalla negative french metallica in argento. Il tocco in più? Le stelle alla base dell'unghia.

8. Negative space manicure in nude e nero

Una nail art tanto semplice quanto chic: le unghie si tingono di rosa carne e la negative french spicca in nero.

9. French manicure negative space minimal

Linee sottili in blu su base neutra, una idea minimal da copiare assolutamente.

10. Negative french su unghie lunghe

Unghie lunghe a mandola con design negative space in lilla, un nail look ideale per la primavera.

Credits Ph.: SETZYBEAUTY - LuxuryPressbyMicaela & hotglossnails on Etsy