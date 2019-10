La nuova french è laterale. Ecco le nail art più belle, tutte da copiare

Amate la french manicure ma volete provare a darle un twist in più? Provate la side french manicure, la nail art con decorazioni laterali.

Tra le tendenze nail art più chic per l'autunno inverno 2019 2020 spicca sicuramente la side french manicure, una rivisitazione della classica manicure con unghia chiara e lunetta bianca a contrasto.

Oggi le decorazioni sono laterali, per un effetto originale e sofisticato tutto da copiare. Ecco i look unghie più belli selezionati per voi da Grazia.it.

Korean color

Nail art minimale dallo stile coreano con side french appena accennata resa unica dall'uso del colore.

True blue

Side french manicure blu elettrico su unghie lunghe e squadrate.

Classy french

La classica french in variante laterale, arricchita da decori metallici.

Glitter side

Smalto color malva arricchito da una pioggia di glitter oro nella parte laterale. Una nail art semplice ma glam.

Minimal pop

Unghie ballerina nude effect con pennellate di colore pop nella parte esterna.

Minimal side

Unghie corte al naturale con french laterale in verde oliva scuro: cool.

Peach perfect

French manicure laterale creata con due smalti in nuance pesca.

Side effect

French manicure laterale in rosa e bianco per un effetto candy.

Matte mint

Side french opaca in shade verde menta con l'aggiunta di micro cristalli su unghie ricostruite in forma stiletto.

Credits Ph.: dhgate.com / lifeworldwomen.blogspot.com