Sognate unghie chic? Provate la dip powder french manicure, una particolare french che si realizza con lo smalto in polvere, senza lampada led o UV

Volete creare una manicure sofisticata in maniera semplice e veloce? Date una chance alla dip powder french manicure.

Cos'è la dip powder french manicure?

Si tratta di una classica french manicure creata con una speciale polvere acrilica che aderisce all'unghia colorando con precisione - e con un bellissimo effetto - la lunetta superiore dell'unghia.

Potremmo definirla una manicure realizzata con lo smalto in polvere, particolarmente indicata per chi non ha a disposizione lampade led o UV per la polimerizzazione, per chi ha poco tempo a disposizione, così come per chi ha unghie particolarmente delicate.

Le polveri acriliche utilizzate a questo scopo infatti, si fissano con un top coat, senza polimerizzazione, e rafforzano le unghie senza danneggiarle.

Come fare la dip powder french manicure

Dopo aver spinto indietro le cuticole e levigato la superfice dell'unghia con un buffer si applica un primer specifico per manicure.

In seguito si applica una base chiamata "attivatore" e si intinge l'unghia nella polvere.

In questa fase è necessario essere precisi: la polvere si attacca senza problemi sul primer, per questo potrebbe attecchire anche sulla pelle qualora l'applicazione del primer non fosse minuziosa.

La polvere - a seconda del colore, della finitura e del brand scelto - potrebbe avere una intensità e una copertura variabile.

Per questo motivo potrebbe essere necessario fare più strati di attivatore e polvere per ottenere l'intensità desiderata.

Naturalmente, per creare la dip powder french è necessario creare la lunetta sulla tip, per questo motivo è possibile lasciare l'unghia nuda, colorandola solo con un prodotto trasparente, oppure abbinare un colore base sul quale sovrapporre solo all'estremità il colore scelto per la french dopo aver applicato l'attivatore solo in quell'area.

Idee dip powder french manicure

Abbiamo selezionato alcuni nail look creativi - oppure classici - da creare con la tecnica dello smalto acrilico in polvere. Seguiteci alla loro scoperta!

Dip powder french manicure con glitter

Una base di glitter opalescenti arricchita da una french bianca classica, su unghie squadrate. Ci piace il dettaglio della linea sinuosa trasversale che rende ancora più particolare il nail look.

French manicure con smalto in polvere: must per le spose

Una classica french perfetta da realizzare con lo smalto "in polvere". Il dettaglio dei cristalli posizionati sulla lunetta inferiore è extra glam. Un'idea must per la manicure da sposa.

French manicure arcobaleno

La french manicure colorata è estrosa ma mantiene un'allure sofisticata che adoriamo. Eccola in versione arcobaleno. Da copiare in versione "poverosa".

French classy con decorazioni floreali

Unghie lunghe e squadrate con french su base rosa ballerina. Il dettaglio floreale con cristalli aggiunge un tocco glam alla manicure.

French vitaminica

Giallo sole, allegro e spensierato: una proposta vitaminica ideale in estate e portabile tutto l'anno per allontanare il grigiore.

Dip french manicure unghie lunghe

Le unghie lunghe sono facili da colorare con lo smalto polveroso, riducendo al minimo il rischio di errori. Eccole in forma allungata ed extra white.

Mini french manicure

La mini french manicure - chiamata anche baby french manicure - rappresenta uno dei nail trend più interessanti del momento. Eccola su base rosa perlato con tip colorate di fucsia.

Tutorial dip powder french manicure

Avete voglia di cimentarvi nella realizzazione di una dip powder french manicure? Ecco un dettagliato tutorial che vi guiderà nella realizzazione della vostra french con lo smalto in polvere.

Come rimuovere la dip powder french manicure

Il procedimento consigliato per la rimozione dello smalto in polvere è lo stesso della rimozione dello smalto in gel o semipermanente.

E' dunque necessario effettuare un "impacco" di solvente specifico per poi rimuovere il prodotto con un bastoncino d'arancio - con la fresa, se si è in grado di utilizzarla - e tanta pazienza.

Credits Ph.: FairyNailsCorner - OutlinedAU - 3DPrintsByLDGT