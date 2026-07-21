Le almond nails sono sempre molto amate, ma adesso sui Social la tendenze le vuole corte. Cosa sono e quali sono le unghie a mandorla corte più gettonate? Lo scoprirete in questo articolo!

Le unghie a mandorla si confermano tra le forme più amate di sempre, grazie alla loro capacità di slanciare otticamente le dita e regalare alle mani un aspetto elegante e impeccabile. Femminili, raffinate e incredibilmente versatili, si adattano a qualsiasi stile: dalle manicure minimal e sofisticate fino alle nail art più vivaci e creative. Per l'estate 2026, però, l'attenzione si sposta su una versione ancora più pratica: le unghie a mandorla corte. Con una punta più morbida rispetto alla classica forma a mandorla e una lunghezza contenuta, rappresentano il perfetto equilibrio tra eleganza e comfort. Una scelta chic e funzionale, ideale per chi desidera una manicure raffinata, facile da portare e perfetta per ogni occasione.

Unghie a mandorla corte, come indossarle

La versatilità delle unghie a mandorla corte le rende protagoniste assolute delle tendenze manicure dell'estate. Questa forma si presta a valorizzare qualsiasi colore, dagli smalti vivaci e vitaminici – come corallo, pesca, turchese e giallo burro – alle nuance più delicate e luminose, come rosa latte, beige sabbia e bianco perlato. A completare i trend di stagione ci sono finish glossy, effetti glazed e nail art ispirate al mare, ai tramonti e ai frutti tropicali, dettagli che regalano un tocco fresco, luminoso e contemporaneo. Per trovare l'ispirazione giusta, abbiamo selezionato alcune delle manicure più belle avvistate su Pinterest: dalle proposte minimal ed eleganti alle nail art più originali e colorate, perfette per accompagnare i look estivi.

Unghie milky

Il bianco latte dal finish glaze su unghie corte: semplici ma bellissime.

Rosse, un classico

Unghie a mandorla corte color glicine

Una nuance che si adatta a ogni tipo di incarnato e che può essere indossata sia nella versione opaca sia nella versione chrome e lucida che consigliamo, se amate le nail art luminose.

L'immancabile french manicure

Declinata in più tonalità: dall'azzurro al rosa, dal verde al marrone.

Manicure gioiello

A tutto glitter

Se amate le nail art luminose, questa è l'idea per voi.

Unghie a mandorla pink

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