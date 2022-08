Smalto piedi estate 2022: le idee più belle per le vostre pedicure delle vacanze! Proposte top in stile classico, pop o super originale

Smalto piedi estate 2022: ecco le più belle idee per una pedicure al top per le vacanze.

Che siate fedeli all'abbinamento tra smalto mani e piedi o amiate creare accostamenti audaci, oggi troverete sicuramente delle valide alternative per le vostre pedicure per l'estate.

Smalto piedi estate 2022

Seguiteci alla scoperta delle 12 migliori proposte in fatto di smalti piedi estate 2022.

Dalla french pedicure agli effetti metallici ed olografici, passando per pedicure pastello, fluo e glitterate, trovate qui di seguito il toe look che fa per voi.

1. Smalto piedi estate 2022: nude look

Con il nude si vince sempre: sceglietelo beige, bianco o tendente al rosa carne, come quello che vedete in foto. L'effetto è super chic, soprattutto sulla pelle abbronzata (o autoabbronzata).

2. Effetto opalescente cangiante

Rame, viola, blu e verde si susseguono per un effetto davvero ammaliante. Se desiderata creare una pedicure ad alto impatto, quella dall'effetto opalescente è quella che fa per voi.

3. Rosa bubblegum

Il rosa pastello è ideale per cavalcare il trend "barbiecore" non solo nell'abbigliamento ma anche in ambito manicure e pedicure. Volete un look ancora più glam? Impreziosite il toe look con foglia d'oro o d'argento.

4. Smalto piedi estate 2022: rosso classico

Intramontabile, sensuale, splendido su tutte le carnagioni. Il rosso classico è una scelta safe per la pedicure, ce ne rendiamo conto, ma è impossibile resistergli!

5. Nail art marina con cristalli e glitter

Non solo smalto - che sicuramente è utile come base - ma una vera e propria miriade di cristalli verdi, blu e argento per una pedicure tridimensionale scintillante a tema marino. Per chi ama osare e non ha paura di brillare.

6. French manicure colorata

Unghie nude e lunette - in versione baby french o mini french - colorate di fucsia e arancione. Una proposta semplice ma divertente da provare.

7. Azzurro fiordaliso

Un azzurro pastello tenue con incursioni di lavanda. Questo colore è uno dei must di stagione, perché non portarlo anche sulle unghie dei piedi?

8. Pedicure Very Peri + degradé

Finitura opaca e il colore Pantone 2022 Very Peri. In aggiunta, questa pedicure pop propone sull'unghia dell'alluce un bellissimo effetto degradé che richiama tramonti esotici e divertimento. Ci piace!

9. Bianco latte + glitter

Lo smalto bianco è molto sofisticato, soprattutto in estate. Per passare a un livello successivo vi proponiamo di accostare a questa nuance di smalto piedi estate 2022 anche dei glitter effetto lamina. Non ve ne pentirete.

10. Smalto piedi estate 2022: fucsia sì, ma opaco

Il classico fucsia è il top in estate. Quest'anno però vi proponiamo di sceglierlo in tonalità lampone, in finitura opaca. Stupendo!

11. Finish metallico

Il colore è a vostra scelta - anche se questo blu/viola è effettivamente splendido - mentre il finish è imperativo: metallico, quasi a specchio. Da provare.

12. Pedicure total black

Amate lo smalto scuro anche in estate? Ecco il nero totale, dall'effetto quasi vellutato. Per un look da favola abbinatelo a una french manicure in tono, ci ringrazierete.

Credits Ph: Le Mini Macaron