Lo smalto semipermanente piedi è sempre consigliato in estate. Scoprite perché con i nail trend da sfoggiare

Con l’arrivo dell’estate 2026, cresce il desiderio di sfoggiare look freschi, luminosi e curati in ogni dettaglio, unghie comprese. Le giornate si fanno più lunghe, le occasioni all’aria aperta si moltiplicano e tornano protagonisti sandali, ciabattine e scarpe aperte: il momento ideale per valorizzare i piedi con una nail art elegante, colorata e soprattutto resistente. Lo smalto semipermanente per i piedi si conferma anche quest’anno una delle scelte più apprezzate da chi desidera un risultato impeccabile e duraturo senza rinunciare allo stile. Grazie alla sua lunga tenuta e all’ampia varietà di colori, effetti e finiture disponibili, permette di mantenere una pedicure perfetta per settimane, anche tra giornate in spiaggia, tuffi in piscina e vacanze sotto il sole. Scoprite perché scegliere il semipermanente per l’estate 2026 e lasciatevi ispirare dalle tendenze più amate della stagione: dalle tonalità sorbetto ai colori vitaminici, dalle nuance luminose e naturali alle nail art minimal chic, fino alle decorazioni ispirate al mare e ai paesaggi tropicali. Tante idee diverse per trovare il look perfetto da abbinare alla vostra personalità e vivere l’estate con stile, dalla testa ai piedi.

Le caratteristiche dello smalto semipermanente piedi (inclusi pro e contro)

A differenza degli smalti tradizionali, offre una soluzione pratica e duratura, ideale per chi desidera piedi sempre impeccabili durante tutta la stagione. L’applicazione è simile a quella di un normale smalto, ma la fase di asciugatura avviene sotto una lampada UV o LED che fissa il prodotto in pochi secondi, garantendo una finitura brillante, uniforme e resistente. Tra i principali punti di forza dello smalto semipermanente c’è senza dubbio la lunga durata: il semipermanente può mantenersi perfetto per due o tre settimane senza scheggiarsi né perdere lucentezza. Una caratteristica particolarmente apprezzata durante i mesi estivi, quando mare, piscina, sabbia e alte temperature mettono a dura prova la tenuta della pedicure. La rimozione richiede l’utilizzo di prodotti specifici, ma se eseguita correttamente risulta semplice e delicata per l’unghia. Per questo motivo, il semipermanente rappresenta una scelta ideale per chi desidera una pedicure dall’aspetto professionale, senza la necessità di continui ritocchi. Se state pensando di rinnovare il vostro nail look per l’estate 2026, questo è il momento giusto per sperimentare colori di tendenza, finiture luminose e decorazioni originali. Dalle nuance più delicate alle tonalità più accese e vitaminiche, le possibilità sono infinite. Ecco alcune idee e trend da cui prendere ispirazione per una pedicure perfetta da sfoggiare per tutta la stagione.

Smalto semipermanente piedi rosso

Un grande classico che è sempre molto gettonato nei mesi estivi.

Matchy Matchy

Abbinare il colore delle unghie a quello dei piedi è la tendenza estate 2025.

Smalto semipermanente piedi: la french pedicure

Pink pedicure

Un colore sempre molto amato.

Dark nails

Per chi ama la nail art scura anche per i piedi.

Non siete ancora convinte oppure siete in cerca di altre ispirazioni per la vostra summer pedicure?Date un occhio a questa gallery con una selezione di summer nail art viste sui red carpet o durante la Fashion Week.

Smalto semipermanente piedi: le nail art da provare Credit ph: GettyImages

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