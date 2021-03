Consigli e prodotti - dagli smalti alle creme, passando per sieri e maschere - per una nail care impeccabile e unghie sane che risplendono

Se vi state chiedendo a cosa serva la nail care, siete nel posto giusto. La nail care infatti, la cui traduzione è "cura delle unghie", è il primo step per avere unghie sane e belle e di conseguenza, mani in ordine.

Per questo motivo costruire una nail care routine ad hoc in base alle proprie esigenze è essenziale. Prima di tutto valutate lo stato delle vostre unghie: le trovate secche o irregolari? Tendono a spezzarsi o sono troppo molli? Una accurata valutazione vi aiuterà nell'individuare i prodotti giusti.

Nail care, parola d'ordine: idratare

Il segreto per unghie sane - lo stesso principio vale anche per la pelle del viso e anche per quella del corpo - è senza dubbio l'idratazione.

Per questo motivo usare un olio per unghie e cuticole, così come un siero di ultima generazione, è una scelta vincente. All'olio potrete abbinare una maschera specifica per le unghie o per le mani, così come un'ottima crea idratante.

Seguire con regolarità questo rituale, almeno una volta alla settimana, vi poterà a risultati strabilianti e non tornerete più indietro!

I prodotti consigliati per una nail care al top

Abbiamo selezionato per voi il meglio del momento in fatto di prodotti per la cura delle unghie. Tra questi smalti, oli - tra cui le famosissime proposte Essence e Gamax - creme, maschere e molto altro ancora.

Continuate a leggere questo articolo per trovare quelli che fanno per voi: mixandoli a piacimento a seconda delle vostre esigenze - e delle vostre unghie - otterrete ottimi risultati.

Nel loro abbinamento vi raccomandiamo di non aver paura di esagerare. Un buon olio nutriente - o siero - unito a una base smalto - sia essa rinforzante o, ad esempio, sbiancante - e crema non sono "too much", ma sono la base per avere unghie belle e in salute.

Inoltre, finire il rituale con uno smalto colorato farà la differenza, sia per il look che per l'umore!

Siero nutriente per unghie

Un siero nutriente quotidiano è quello che ci vuole per ottenere unghie levigate e fortificate intensamente. Quello che vi consigliamo, Dior Huile Abricot, reidrata in profondità anche le cuticole, senza lasciare residui.

Smalto indurente

Le vostre unghie tendono a spezzarsi e/o sfaldarsi? Provate Deborah Milano Formula Pura Indurente, dedicato alle unghie fragili. La sua formula si avvale di olio di noce biologico per nutrire, proteggere e rendere più elastiche le unghie, evitando la rottura.

Crema mani e unghie

La crema mani e unghie è imprescindibile per una nail care ben studiata. Nivea Crema Vellutante Mani & Unghie nutre, idrata e dona una sensazione di morbidezza oltre a 24 ore di protezione Nivea. La sua formula è vegana e di facile assorbimento e si avvale dell'azione di olio naturale di macadamia e fiori di loto.

Nail Care kit

Un mini set che includa tutto il necessario per la manicure fai da te è essenziale, a casa come in viaggio. In questo senso non possono mancare una lima, una forbicina, un taglia unghie e una pinzetta. In Douglas Travel Collection Set per la cura delle unghie trovate tutti questi tool all'interno di una pratica pochette morbida.

Maschera mani in tessuto

Se le vostre mani e le vostre unghie appaiono un po' secche e ingrigite, una bella maschera in tessuto è quello che ci vuole. Mediterranea Action Body Maschera Mani 5 in 1 è un trattamento ristrutturante intensivo per la cura delle mani, delle unghie e delle cuticole. Dopo avere indossato i guanti si massaggia il prodotto e si lascia in posa per circa 15 minuti. Questo trattamento è consigliato anche - e soprattutto - ai workaholic, perché anche indossando i guanti si può continuare a lavorare al PC o utilizzare lo smartphone!

Olio professionale per unghie e cuticole

Un prodotto imprescindibile per la cura e la bellezza delle unghie è l'olio. Quello che ci suggeriamo di provare è Gama Olio per cuticole al Mojito - ma esiste anche nelle varianti cocco, fiori di tiarè e sex on the beach, solo per citarne alcune - un olio professionale consigliato come trattamento post ricostruzione unghie in gel o copertura con smalto semipermanente. Offre idratazione e ha proprietà lenitive grazie alla formula ricca di vitamine E, B, B2 e B3.

Maschera per unghie

Se amate le maschere viso non potete perdere la maschera per unghie, must have per una nail care completa. Barielle Maschera unghie - in vendita esclusiva su QVC Italia - è un trattamento cosmetico dedicato a unghie e cuticole. Tra i suoi attivi troviamo glicerina, cera d'api, proteine del latte, cocco e olio di jojoba.

Base lisciante

Il vostro letto ungueale è irregolare? Affidatevi a un primer levigante come Astra SOS Nail Care Smoothing Primer, un prodotto low cost da provare. La sua funzione? Leviga, uniforma e rinforza le unghie donando inoltre una sfumatura neutra universale.

Integratore unghie, capelli e pelle

La bellezza delle unghie arriva anche da dentro. Per questo motivo una buona nail care dovrebbe includere un integratore, utile non solo a rendere più belle, sane e forti le unghie ma anche capelli e pelle. Quello che vi consigliamo? Bionike Nutraceutical Capelli Pelle Unghie.

Rinforzante per unghie che si sfaldano

Le vostre unghie si sfaldano e volete prendervene cura in maniera definitiva? Provate Faby Nail Refix, un trattamento professionale che agisce in 3 settimane di utilizzo. Il suo segreto? Il 5-Mineral Complex: un pool di attivi che include silicio organico, zinco, rame, ferro e magnesio, arricchito di AHA.

Olio unghie nutriente naturale

Pupa Milano SOS Nail Repair è un olio nutriente naturale a base di olio di mandorle, specificamente studiato per trattare unghie e cuticole molto secche. In aggiunta, ha un delicato profumo all'essenza di limone che rende piacevole il momento della nail care routine.

Crema mani intensiva

Mani idratate, unghie nutrite e cuticole morbide sono il vostro obiettivo? Date una chance a Judith Williams Cosmetics Crema mani Peptide Science Extra Rich - in vedita esclusiva su QVC Italia - una crema ricca da tenere in posa con il guanto in dotazione.

Trattamento completo per unghie

Un trattamento multifunzione è quello che vi serve se cercare un prodotto unico in grado di trasformare le unghie senza compromessi. Sally Hansen Complete Care 7 in 1 funge infatti da base e top coat, rinforzante, lisciante, schiarente e idratante oltre a favorire la crescita delle unghie.

Maschera mani

Veralab Maschera Mani è da provare se siete alla ricerca di un prodotto che rivitalizzi, nutra e lenisca la delicata pelle delle mani. Il pool di attivi - tra cui un derivato dall'olio di oliva - è ottimo anche per la bellezza delle unghie.

Sbiancante per unghie

Il vostro cruccio sono unghie macchiate e dal colore poco brillante? Provate Deborah Milano Nail Care Base Sbiancante, per un effetto anti giallo che farà risplendere le unghie.

Kit cura mani

Un duo must have che include due prodotti essenziali per la cura e la bellezza delle mani: Comfort Zone Kit Cura Mani con Gel del Buon Auspicio e Specialist Hand Cream. Grazie a ingredienti selezionati le mani sono igienizzate, idratate e protette e insieme a loro, naturalmente, anche le unghie.

Olio riparatore

Essence Nail Repairing Oil: con olio di argan, questo olio è un vero trattamento di bellezza per unghie e cuticole. Fornisce un nutrimento intenso e ripara la struttura indebolita o danneggiata.

Scrub mani e unghie

Biofficina Toscana Scrub Delicato all'Edera è un ottimo alleato per una nail care completa. La sua formula ricca di zucchero, glicerina ed edera toscana svolge un'azione esfoliante leggera, andando inoltre a igienizzare e sbiancare le unghie, preparandole a ricevere la manicure.

Smalto profumato

In una nail care completa non può mancare lo smalto colorato. Per un tocco in più optate per lo smalto colorato profumato Kiko Mood Boost Nail Lacquer. Non solo renderà le vostre unghie più glam, ma vi donerà una sensazione di benessere grazie alla stuzzicante fragranza di amaretto.

Photo by Oleg Ivanov & Damir Spanic on Unsplash + Astra + Gama