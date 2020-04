Proviamoci a casa: dovete sistemare la manicure con lo smalto semipermanente o in gel da sole? Abbiamo cercato alcuni tutorial che possono esservi utili!

Come togliere lo smalto semipermanente da sole a casa: regola numero uno su tutto, con delicatezza e alcuni accorgimenti! Cerchiamo di essere pazienti, le nostre unghie ci saranno molto grate, armiamoci di lima e via alle danze.

La cosa più importante e basilare da fare è quella di ammorbidire al massimo lo strato di smalto. Consideriamolo come step principale prima di fare qualsiasi azione successiva e di procedere alla rimozione della manicure.

Abbiamo selezionato per voi alcuni tutorial semplici con varie tecniche in modo che abbiate più scelta.

Carta stagnola, spatolina (andrà benissimo anche il bastocino di arancio), lima, acetone: tutti i passaggi precisi precisi per rimuovere lo smalto senza aggredire le unghie nel video sottostante.

Dal colosso Popsugar Beauty un video smart e senza fronzoli con tutti i passaggi ben indicati. Let's go!

Nel video sotto invece un utile vademecum degli errori da tener conto nella rimozione in modo da avere più informazioni possibili prima di cimentarci nella missione togli-smalto.

Sempre come metodo fai da te nel video di Martina in italiano potete valutare tre modi diversi per scegliere quello più adatto a voi.

Sostanzialmente (e per fortuna) il metodo di rimozione dello smalto gel/semipermanente da effettuare a casa è praticamente composto dagli stessi passaggi. In salone vengono usati anche attrezzi professionali - come le frese per unghie - ma i molti punti in comune ci rassicurano nell'esecuzione! Il video di Amanda illustra con precisione tutti gli step at home.

Un video molto semplice e intuitivo, senza commento a voce ma con scritte e indicazioni chiare. Super utile!

Super facile e di immediata comprensione anche il video di Laura. Non c'è commento verbale ma immagini precise ed esplicative che ci mostrano come fare.

Bonus track: un video con 12 tips utili da scoprire per le nostre manicure fai da te! Tenete le unghie libere da smalto coì le fate respirare bene e nutritele con olio di mandorle più la vostra crema mani preferita.

Credit ph.: Pexels