Scoprite i 10 migliori smalti semipermanenti per una manicure a lunga durata

Scegliendo tra i 10 migliori smalti semipermanenti che abbiamo scelto, sarà possibile avere mani curate con unghie laccate senza sbeccature e a lunga durata fino a tre settimane.



Le migliori marche di smalti semipermanenti uniscono la facilità di stesura di uno smalto e la lucentezza di un gel per una manicure che richiede anche solo venti minuti di realizzazione o, nei casi più innovativi, anche un solo passaggio, oltre alla catalizzazione nelle lampade UV-LED.

Le formule dei migliori smalti semipermanenti rispettano la struttura dell’unghia e non richiedono limatura né in fase di applicazione né durante la rimozione che avviene attraverso il metodo soak-off, che scioglie il prodotto, o peel-off, che solleva lo smalto come una pellicola.

Scoprite le migliori marche di smalti semipermanenti in versione professionale in salone oppure con applicazione domestica fai da te.







CND Shellac

Offre un risultato impeccabile per oltre due settimane. Sia per l'applicazione che per la rimozione del semipermanente Shellac non è richiesta la limatura dell'unghia. La sua formula 7Free (senza formaldeide e resina di formaldedide, toluene, confora, DBP, xilene e metiletilchetone) è ancora più sicura per la salute e per l'ambiente.

ProNails SoPolish

Caratterizzato dalla rimozione peel-off, assicura non solo una lunga durata fino a 14 giorni, ma anche una maggiore protezione delle unghie, soprattutto di quelle più delicate che tendono a sfaldarsi. Lo smalto infatti non è a diretto contatto con la lamina ungueale, ma aderisce a una membrana invisibile protettiva che, in seguito, permetterà una rimozione express di soli 10 secondi, staccando lo smalto come una pellicola.









GelColor by O.P.I.

Presenta una formula 100% gel che unisce la facilità di stesura di uno smalto tradizionale alla brillantezza del gel, per uno smalto semipermanente che dura fino a 3 settimane. Le sue tonalità riprendono le nuance più amate degli smalti del brand.

Cuccio Colour Veneer

Stende sulle unghie una formula 100% puro gel senza nitrocellulosa. Questa sua caratteristica permette di ottenere uno strato di smalto più sottile e lucido che non disidrata l'unghia, mentre la sua formula, in grado di stabilizzare i componenti, non evapora all'interno della boccetta, garantendo un'applicazione sempre perfetta senza sprechi.

Orly Smart Gels

La versione degli smalti semipermanenti per le appassionate che vogliono ritrovare la qualità e le nuance del brand anche durante l'applicazione a casa. Sono disponibili 30 tonalità per una manicure come quella professionale, dalla durata senza sbeccature fino a 3 settimane.

Gelish

Ha una finitura effetto gel con un'applicazione facile come quella di uno smalto tradizionale e detiene una durata fino a 3 settimane senza sbeccature e senza sfaldarsi. Si rimuove attraverso il metodo soak-off che scioglie il prodotto in 10 minuti. Ha una gamma colore vasta, arricchita da nuove collezioni periodiche.

Estrosa Smalto Gel Semipermanente

Offre un finish talmente brillante da ricordare l'effetto di uno specchio. La sua durata è fino a 3 settimane e si rimuove tramite soak-off, senza limature e senza rovinare le unghie. Disponibile in oltre 90 nuance che spaziano dal finish cremoso a quello metallizzato, fino a quello glitter e pastello.

LAYLA One Step Pen+ Gel Nail Polish

Rappresenta un'apprezzata rivoluzione tra gli smalti semipermanenti. Si tratta infatti di uno smalto in penna che in un solo step garantisce una manicure perfetta fino a 3 settimane. Non sono necessari quindi primer o top coat, ma solo una singola applicazione di smalto attraverso il pennello-penna per poi catalizzarla in lampada LED. Il prodotto rimane fluido, senza seccarsi sul pennello, per essere subito pronto all'uso.

MESAUDA Milano Gel Polish Nail Colour Smalto Semipermanente

Ha una formula autolivellante che aderisce perfettamente all'unghia naturale, garantendo una durata maggiore e un'intensità di colore e brillantezza. Si rimuove tramite metodo soak-off che scioglie il prodotto in 10-20 minuti.

mi-ny One Step Semi-Permanent UV-LED Lacquer

Rende ancora più veloce e facile l'applicazione dello smalto semipermanente, concentrandola in un solo passaggio. In un'unica formulazione sono infatti presenti la base, il colore e il sigillante per permettere di ottenere una manicure a lunga durata in un solo gesto e con un solo passaggio all'interno della lampada UV-LED.