Cercate una manicure ad alto tasso di glamour per festeggiare Capodanno? Abbiamo selezionato le migliori nail art da Pinterest, tutte da copiare!

Per festeggiare alla grande l'arrivo del nuovo anno la parola chiave è soltanto una: brillare! Senza remore né timori di risultare too much, soprattutto per quanto riguarda la manicure.

A Capodanno tutto è concesso, soprattutto quando si parla di nail look, ed è il momento giusto per sfoggiare gli smalti più scintillanti e preziosi. I colori su cui puntare? Il blu intenso e profondo, il nero elegante e misterioso, ma anche nude e rose gold se amate le manicure particolarmente raffinate e infine, ovviamente l'oro.

Se cercate nuove ispirazioni per la vostra nail art di Capodanno, scoprite la nostra selezione da Pinterest.

Festive

Blu e oro, l'accoppiata cromatica vincente per festeggiare a un party tra amici con la casa addobbata di decorazioni scintillanti.

Night sky



Tutta l'eleganza del blu scuro, come il cielo della notte più luminosa dell'anno, da sfoggiare a un party sul rooftop per ammirare lo skyline cittadino.



Classy



Che manicure abbinare all'abito nero di Capodanno? Una nail art che riprenda il colore del vestito su cui far ricadere una pioggia di glitter dorati.



Minimal chic



Per tutte le affezionate delle unghie color nude che non vogliono rinunciare a brillare, una accent nail preziosa con stencil a forma di stelle.



Party girl



Il colore più glam per le unghie festaiole è sicuramente il rose gold, da scegliere nella variante glitterata con accent nail a tema.



Nail sticker



Volete una soluzione di grande effetto, semplice e super veloce? Optate per gli adesivi per unghie, nel binomio oro-nero.



Fireworks



A Capodanno non possono mancara i fuochi d'artificio, ecco una nail art a tema per chi festeggerà l'arrivo del nuovo anno in piazza godendosi i giochi di luci.



Free hand



Amate realizzare le vostre decorazioni per nail art a mano libera? Ecco una simpatica idea a tema, nei toni del blu, del nero e dell'oro.



Bling Bling



L'oro è il colore per eccellenza da sfoggiare durante le Feste, ecco una manicure super preziosa con smalto glitter e metallizzato.



Cozy



Capodanno in montagna? Niente di più romantico! Un'atmosfera in cui immergersi con unghie decorate con i temi dell'inverno scandinavo.



Credits Ph.: Pexels