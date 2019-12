I dettagli che fanno la differenza: abbinate gli accessori alla nail art per essere le più eleganti ai party di fine anno. Vi diamo qualche consiglio

Anelli e bracciali abbinati alla manicure: è questa l'idea più cool e originale per la notte di Capodanno (e per i party natalizi).

Per dare una svolta al vostro look - e non passare inosservate - date un occhio alle nostre proposte. Ton sur ton o a contrasto, ecco come abbinare gli accessori più preziosi agli smalti del momento!

Accessorio over + smalto rosa pallido

Fiori dorati e perle dal mood anni Ottanta. Lo smalto? Preferite un colore discreto.

Il prodotto consigliato: Sally Hansen Miracle Gel in 110 Birthday Suit.

Oro&nero

Un anello in tre colori riprende i dettagli dell'abito super catchy.

Il prodotto consigliato: Korff Smalto Per Unghie 17.



Sparkling

Obiettivo luminosità. Scegliete due colori super brillanti come l'oro e l'argento.

Il prodotto consigliato: Essence shine last & go! smalto unghie 02.

Total black

Per le amanti del dark e degli accessori in pelle.

Il prodotto consigliato: Sopolish 228 Stargazer di Pronails.





Sfumature rosa

Total look in tutte le gradazioni di rosa: per le pink addicted.

Il prodotto consigliato: Diorific Vernis Limited Edition in 449 Charm.

Vintage mood

Se accostate più accessori colorati, optate per una tinta unica e passepartout sulle unghie.

Il prodotto consigliato: Smalto 355 Vintage Rose di Diego Dalla Palma.

Argento&oro

Frozen attitude: ton sur ton per un mood glaciale (ed elegantissimo).

Il prodotto consigliato: GOLD Effect Smalto Unghie in 08 Noble Poshness di Catrice.

Red&Silver

Due grandi classici, argento e rosso, che potete accostare a qualsiasi outfit.

Il prodotto consigliato: Diorific Vernis Limited Edition in 766 Passion.

In blu

Non solo gioielli: potete scegliere la tonalità della lacca in base all'abito indossato.

Il prodotto consigliato: Europe Collection Smalto in OPI...Eurso Euro di OPI.

Golden rose

Per chi ama la Instagram palette: rosa e oro per portare un tocco di calore anche nei party più frizzanti.

Il prodotto consigliato: Smith & Cult City of Compton.

Credit ph: Mondadoriphoto