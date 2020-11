Voce Viva di Valentino Beauty è un profumo che rompe gli schemi. Scopritelo attraverso l'intervista al Maître Parfumeur con le foto e il video in esclusiva per Grazia.it

Quando Pierpaolo Piccioli è entrato nel mondo di Valentino, toccando con mano l'heritage di uno dei più famosi brand al mondo, il suo desiderio più grande è stato quello di trasportare i codici della Maison nella modernità, attualizzandoli. Una sfida – e un processo creativo – che ha unito, in perfetta armonia, innovazione e tradizione, haute couture e streetwear. Un dualismo solo apparente per un nuovo racconto che in maniera del tutto inedita – e inevitabile – ha saputo creare un legame ancora più forte tra il mondo della moda e quello del beauty immaginato come un campo da gioco aperto a nuovi sogni.

Nasce così Voce Viva*, la nuova fragranza del brand che è il frutto di un modo diverso rispetto al passato di concepire il profumo. «Ci siamo ispirati alla visione del marchio di Pierpaolo Piccioli, dalla sua libertà di essere creativi, di inventare una nuova trama di dipendenza – racconta il Maitre Parfumeur Honorine Blanc che, insieme ad Amandine Clerc Marie, ha creato questo grande profumo floreale boisè -. Ci siamo concentrati sia sull'alta qualità che sull'assunzione di rischi e ci siamo spinti fuori dalla nostra zona di comfort. Volevamo creare qualcosa che fosse luminoso, felice e ottimista andando oltre i confini».

Una nuova trama, una nuova composizione che non evocasse soltanto l'olfatto. L'idea originale, elaborata da Piccioli insieme a Garance Delaye, direttrice generale Valentino Beauty – è stata quella di creare un parallelismo fra il profumo, uno degli elementi più intimi che esistono, e un altro senso, altrettano unico e potente: la voce. Non è un parallelismo difficile: i campi semantici sono gli stessi, entrambi lasciano una traccia invisibile ma memorabile; entrambi sono composti da note riconoscibili immediatamente, entrambi rappresentano la firma unica di una donna che esprime se stessa liberamente e con forza. Voce Viva è la "mia voce, la mia forza" capace di far vibrare le emozioni, come farebbe la voce di qualsiasi essere umano. «In qualità di donna e Maitre Parfumeur – continua Honorine Blanc – con questa fragranza volevo catturare le tendenze di oggi e volevo dare a qualsiasi persona la libertà di scegliere cosa le piace, cosa la rende felice, cosa le dà piacere. La mia priorità era di andare oltre i miei confini, di costruire qualcosa di nuovo, con ingredienti meravigliosi, una struttura luminosa e una consistenza che crea dipendenza. Quindi, lasciamo che le persone scoprano la fragranza e vivano una nuova esperienza emotiva».

Evocando, nel nome stesso, la dolce vita italiana, Voce Viva suona come un appello alla vita e alla realizzazione dei propri sogni: l'invito di Valentino Beauty è chiaro ed è espresso in due modi diversi. Da una parte c'è la scelta di una testimonial d'eccezione come Lady Gaga, personalità vibrante e impegnata, dalla voce potente e immediatamente riconoscibile, infine da sempre impegnata nel celebrare le personalità emergenti per un mondo in cui ciascuno può trovare il suo posto. Una donna, insomme, che rompe gli schemi, proprio come questa fragranza, con il suo inaspettato mix fra vaniglia e muschio.

Dall'altra c'è la volontà di rispettare i codici, i pilastri della Maison – Color, cool e couture – nel processo di costruzione della fragranza stessa. «Il Color – conclude Blanc - proviene dalle note fresche che esplodono in testa con succoso bergamotto calabrese, essenza di mandarino ed estratto di zenzero. Il Cool viene dalle note di fondo: l'overdose di muschio cristallino, vaniglia e legno di sandalo australiano, che creano una scia unica. Couture è il nostro cuore floreale realizzato su misura: l'iconica assoluta di fiori d'arancio marocchino, gardenia dorata e gelsomino indiano del mattino. Utilizzando il muschio cristallino come ingrediente principale e avvolgendolo con legno di sandalo australiano e vaniglia, siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio fra questi tre ingredienti. Con gli altri, siamo riusciti a creare una consistenza morbida, salata, minerale, che crea dipendenza».

Infine, anche il pack ha un ruolo importante a partire dalla scelta del tappo rosso, moderno e pop grazie al tocco fucsia, e alla forma del flacone che invita a impadronirsi del profumo, ad affermarsi e a esprimere la propria voce nella scia di Voce Viva.

