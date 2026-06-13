Da mora e lampone a mirtillo e ribes: i migliori profumi ai frutti di bosco del 2026 conquistano con accordi gourmand, floreali e deliziosamente sofisticati

Mora, lampone, mirtillo, ribes e fragola. I profumi ai frutti di bosco tornano alla ribalta grazie a composizioni sempre più ricercate che mescolano note succose e gourmand a sfumature floreali, legnose e muschiate. Il risultato? Fragranze moderne, sfaccettate e per nulla infantili, capaci di conquistare chi ama i profumi dolci ma desidera qualcosa di più sofisticato.

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I migliori profumi ai frutti di bosco del momento

Da grandi classici a novità del 2026, abbiamo selezionato i migliori profumi ai frutti di bosco da provare adesso. Scorrete la lista e scegliete i vostri preferiti.

Nuovo pack per il classico profumo del marchio francese. Mora, lampone e vaniglia restano le note cardine della composizione, per un effetto vellutato e gioioso sulla pelle.

Dimenticate il classico profumo ai frutti rossi: qui il melograno incontra l'oud in un gioco di luci e ombre e, sospinto da frutti succosi, vaniglia e musk, veste la pelle di magnetismo.

Muskberry unisce un'esplosione di frutti rossi e ribes nero a un cuore fiorito di rosa, gelsomino e iris. Sul fondo, vaniglia, caramello, ambra e muschio regalano una scia calda, morbida e avvolgente. Ricordate i profumi "mora & muschio" amatissimi negli anni 2000? Questa fragranza li fa rivivere, in maniera lussuosa e ricercata.

Parte della rinnovata collezione Elements, questo profumo è ispirato all'ametista, simbolo di eleganza e chiarezza. Particolarmente arioso, unisce lampone, peonia e bergamotto a cuore floreale di gelsomino e viola. Mentre sul fondo muschio e ambra aggiungono morbidezza e sensualità. Facile da portare e abbordabile, è una nuova hit.

Una fragranza che profuma di milkshake alla fragola sotto il sole di Miami. Tra fragoline selvatiche, vaniglia e note cremose, è il gourmand più irresistibilmente pop ella selezione.

Non il solito profumo fruttato: Rosso Rubino veste i frutti di bosco di sfumature scure, sensuali e raffinate, con un cuore di rosa e cacao che lascia il segno.

Dedicato alla ribelle Vali Myers, la “strega di Positano”, questo profumo conquista con un suadente blend di mirtillo rosso, miele, rum e vaniglia in una composizione magnetica, bohémien e misteriosa. Una proposta di grande qualità, da provare sulla pelle.

Frutti di bosco e frutti rossi avvolti da zucchero caramello: il gourmand dei sogni per le persone che amano i gourmand scioglievoli.

Ispirato all'universo di Super Mario Galaxy, questo body spray combina le note fruttate e luminose del mirtillo e della mela con sfumature delicate di rosa e camomilla blu. Il risultato? Una fragranza fresca e giocosa. Da collezione!

Lampone, rosa, violetta e geranio rosa si intrecciano a muschio e legno di cedro per dare vita a un profumo frizzante, dalla scia sottile e raffinata.

Parte della nuovissima Berryworld Collection, questa acqua profumata per il corpo è ispirata all'olio per capelli Huileberry, best seller del marchio milanese. Tra le sue note troviamo gelsomino, ambra e muschio venate di sfumature che richiamano il mirtillo blu della formula originale.

Più che un semplice profumo ai frutti rossi, Cassili è una nuvola vellutata di ribes, prugna e vaniglia. Raffinato e luminoso, ha quell'eleganza discreta che lo rende impossibile da dimenticare. Il perfetto princess perfume, da provare.

Sentori alcolici boozy e frutta secca caratterizzano questa fragranza budget friendly infusa di ciliegia e frutti di bosco. Un profumo vicino alla pelle, da portare con spensieratezza in ogni stagione.

Ispirato alla Berlino creativa degli anni Settanta e all'immaginario di David Bowie, combina mirtillo, limone e vaniglia in una composizione originale, luminosa e sofisticata. La scelta giusta per chi ama i fruttati di carattere.

Con il suo irresistibile accordo di lampone, Alien Pulp interpreta il tema dei frutti rossi in chiave luminosa e sensuale. Gelsomino, muschio e legni morbidi completano una scia femminile addictive. Novità 2026 da non perdere.

Proposto come un delizioso cocktail di more, lamponi dolci e ribes nero, questo profumo color ametista è arricchito da note distintive di peonia, rosa selvatica, legni e vaniglia. Dal prezzo accessibile, è un must per le persone amanti dei profumi ai frutti di bosco.

La fragola selvatica che non ti aspetti, che si scioglie in patchouli terroso e distintiva foglia di violetta. Un fruttato inedito che racconta una storia di innata eleganza inglese.

Un profumo da conquista a base di melegrana succosa, lampone e legni ambrati. Splendido da solo, fa scintille in layering.

Ispirato al cocktail vodka Redbull, questo estratto di profumo è un'esplosione di frutti rossi, fragola, mirtillo e lampone accompagnati da zucchero filato e vaniglia. Una proposta giocosa che fa sorridere sin dalla prima vaporizzazione.

Tra ciliegia liquorosa, lampone, fava tonka e vaniglia, Tonka Rouge è un gourmand intenso e seducente. Un profumo wow-effect che aggiunge un tocco boisé e speziato grazie alle note di sandalo, brandy e liquirizia.

Credits Ph.: Getty Images

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