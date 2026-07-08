La nota più morbida e zuccherina della profumeria conquista consumatori e social media, confermandosi uno dei trend beauty più forti del momento

Quello che fino a poco tempo fa sembrava un trend di nicchia sta conquistando un pubblico sempre più ampio. I profumi al marshmallow, con il loro carattere soffice e goloso, stanno vivendo un momento di grande successo, proponendosi come l'alternativa più moderna e rassicurante alla classica vaniglia. A confermare questa crescita è il Popularity Index di Spate, piattaforma che monitora l'andamento delle tendenze attraverso Google, TikTok e Instagram. I dati dimostrano che l'interesse per i profumi al marshmallow è aumentato del 242,1% nell'ultimo anno. Un risultato che riflette il desiderio crescente di fragranze capaci di suscitare emozioni positive e ricordi familiari.

Profumi al marshmallow: cosa vogliono i consumatori

Non a caso, anche le ricerche online stanno diventando sempre più mirate, come racconta Beauty Indipendent, segno che i consumatori non cercano più semplicemente profumi dolci, ma composizioni specifiche in cui il marshmallow è protagonista. Su Google, infatti, gli utenti non si limitano a cercare genericamente il “marshmallow perfume”, ma si orientano verso interpretazioni più sofisticate e sfaccettate della nota, come le versioni floreali, quelle ispirate al marshmallow tostato o le varianti che richiamano il pumpkin latte, in perfetta sintonia con l’estetica cozy che domina i social.

Un pubblico sempre più trasversale

Ma c’è di più. Perché, a quanto pare, le note zuccherine hanno conquistato un pubblico trasversale, che spazia dalla Generazione Z ai consumatori più maturi. Celebrità come Ariana Grande hanno contribuito a rendere popolare l’universo gourmand attraverso fragranze che puntano su accordi cremosi e golosi, mentre figure come Sabrina Carpenter hanno ulteriormente alimentato l’interesse per profumi dal carattere dolce e irresistibile.

Profumi al marshmallow: i brand che li hanno resi popolari

Anche TikTok continua a svolgere un ruolo determinante nella diffusione del trend. Tra i protagonisti della piattaforma figurano Kayali, Paris Corner e Al Rehab, marchi che hanno saputo trasformare la viralità in un potente strumento di crescita commerciale. In particolare, Al Rehab ha attirato l’attenzione grazie a Choco Musk, fragranza diventata un vero fenomeno social per il suo mix avvolgente di cacao, vaniglia e muschio. Forte di questo successo, il brand ha successivamente ampliato la gamma con una variante dedicata al marshmallow. Insomma, il successo del marshmallow perfume sembra dunque destinato a proseguire. Ecco una selezione di fragranze da provare se volete lasciarvi conquistare dalla tendenza.

I profumi da provare

Cremosa e soffice come una cipria: l’eau de parfum Paris Corner Marshmallow Blush ricorda una nuvoletta soffice di marshmallow che si scioglie sulla lingua.

Unisce la dolcezza giocosa di marshmallow e fragole con il calore dell'ambra e la profondità cremosa di vaniglia e cioccolato.

Miscela armoniosa di note gourmand, ricche e seducenti, è ideale per chi cerca un profumo persistente, intenso e affascinante, capace di lasciare un’impronta memorabile.

Una fragranza gourmand che conferisce potere a chi la indossa.

Si apre su note golose di nocciola e pistacchio, con accenni di rum. Nel cuore, la sublime peonia bianca apporta un effluvio rosato e mieloso mentre il mughetto mantiene un equilibrio perfetto di dolcezza, freschezza ed eleganza. Nel fondo, un'overdose di panna montata, vaporosa altea e vellutato legno di sandalo lasciano una scia deliziosa.

Apre un tocco speziato di zenzero candito, che si fonde con un accordo cremoso di marshmallow al cioccolato. La vaniglia al latte dona alla fragranza morbidezza e calore, mentre la crema Chantilly avvolge tutto in una dolcezza vellutata.

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