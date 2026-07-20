Quando il termometro supera i 30 gradi, il trucco inizia a sciogliersi già in metro. Ecco come creare un make up estivo davvero resistente.

Ore 8.15, trucco appena finito, selfie mentale approvato. Ore 8.45, dopo autobus affollato e prime mail in ufficio, la base è già lucida, il mascara minaccia l’effetto panda e vi chiedete perché vi siete truccate. Classico.

La verità è che il make up estivo ha regole sue, soprattutto quando le temperature sfiorano i 35 gradi. Per far durare il trucco in estate con il caldo servono tre cose: preparare bene la pelle, scegliere le texture giuste e saper fissare (e ritoccare) senza creare una maschera.

Perché il trucco si scioglie con il caldo (e come preparare la pelle)

Con il caldo la pelle produce più sudore e sebo. Se sopra appoggiate strati di crema ricca, fondotinta coprente e correttore in abbondanza, ottenete una base scivolosa: ogni movimento, ogni goccia di sudore sposta il trucco. Risultato, a metà mattina la zona T brilla e la coprenza è a chiazze.

La soluzione parte dalla skincare. Detersione delicata, poi un idratante leggero, in gel o oil free, che si assorba in fretta. Niente cinque sieri diversi al mattino: più strati mettete, più il fondotinta scivola. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che la protezione solare quotidiana è fondamentale per prevenire i danni da raggi UV, quindi l’SPF non si discute. Scegliete però formule viso specifiche, non unte, possibilmente opacizzanti o “fluide” e non creme burrose da settimana bianca.

Poi c’è il tema tipo di pelle. Se è grassa, vi serve un fluido idratante leggerissimo e un primer opacizzante solo su fronte, naso e mento: crea una sorta di “carta assorbente” invisibile su cui la base aderisce meglio. Se è secca, puntate su un’emulsione idratante ma non pesante e su un primer idratante o leggermente luminoso sulle zone spente, lasciando libera la zona T. Se è mista, combinate le due cose. In tutti i casi, il primer va applicato in poco prodotto e lasciato asciugare uno o due minuti prima del fondotinta. Saltarlo del tutto, o usarne mezzo palmo, sono due degli errori che accorciano di ore la vita del trucco.

La base a lunga tenuta

Quello che funziona a marzo non regge per forza a luglio. In estate le formule contano. Per la base scegliete fondotinta long-lasting, preferibilmente oil free e magari “no transfer”, da applicare in strati sottili solo dove serve, invece di una colata uniforme su tutto il viso. BB e CC cream molto idratanti, o i fondotinta con tante componenti skincare, con il caldo tendono a scivolare più in fretta: meglio riservarli alle mezze stagioni.

La tecnica è tanto importante quanto il prodotto. Lavorate sempre a strati leggeri, picchiettando con le dita o, ancora meglio, con una spugnetta inumidita con acqua fredda. Questo perché compatta il prodotto, lo assottiglia e lo fa aderire alla pelle.

Se vi aspetta una giornata infinita o un evento formale, potete usare la famosa “regola degli strati inversi”: un velo sottilissimo di cipria traslucida sulle zone critiche, poi un fondotinta leggero, poi di nuovo cipria pressata con il piumino. È un trucco potente, da riservare però a occasioni speciali, non tutti i giorni su pelli secche.

I blush, bronzer, mascara e matite labbra che resistono al caldo

Per blush e bronzer, più il termometro sale più conviene spostarsi verso le polveri sottili. Gli stick cremosi sono bellissimi ma, con l’afa, rischiano di fondersi con il sebo e trasformarsi in una macchia lucida. Se li amate, usatene pochissimo e fissate con un tocco di polvere ton sur ton. Un goccio di mixing medium tipo Duraline in blush e ombretti in crema può trasformarli in prodotti molto più resistenti.

Sugli occhi, la parola chiave estiva è waterproof. Primer palpebre (o un velo di correttore ben fissato con cipria), poi matite e eyeliner resistenti all’acqua, soprattutto sulla rima inferiore, dove il trucco cola per primo. Mascara a lunga tenuta, e per le sopracciglia gel fissanti leggeri invece di matite troppo cremose che, col sudore, rischiano di spostarsi.

Per le labbra, pensate a strati strategici. Prima un balsamo con SPF, per proteggerle dal sole. Poi una lip tint o una matita labbra waterproof sfumata su tutta la bocca: crea una “macchia di colore” che resiste a bicchieri e condizionatori. Sopra, se volete più comfort, potete aggiungere un velo di gloss solo la sera, quando il caldo è meno aggressivo.

Fissare e ritoccare il make up estivo durante la giornata

Qui entrano in gioco cipria e spray. La cipria ideale per il caldo è fine, traslucida, meglio se in polvere libera. Applicatela con un piumino o una spugnetta asciutta, premendo sulla pelle e non spolverando a caso: fronte, naso, mento, lati del naso e contorno della bocca. Così si blocca il fondotinta nei punti dove tende a muoversi di più.

Poi ci sono i due “superpoteri”: setting spray e fixing spray. Il primo serve a fondere tra loro i vari strati di trucco e togliere l’effetto polveroso; potete usarlo anche a metà routine, ad esempio dopo la base e la cipria, e poi continuare con blush e occhi. Il secondo è più “cementante”, spesso contiene alcol, e crea una sorta di pellicola che aiuta il trucco a resistere a umidità, caldo e sudore: meglio usarlo solo alla fine, a qualche centimetro di distanza, e non esagerare se la pelle è sensibile.

Durante la giornata, il ritocco intelligente segue sempre la stessa sequenza. Prima togliete, poi aggiungete. Quindi, assorbite il sebo con cartine opacizzanti premute delicatamente sulle zone lucide. Evitate di strofinare con i fazzoletti, che muovono la base. Solo dopo potete rimettere un velo di cipria e, se serve, un tocco di correttore ai lati del naso o nell’angolo interno dell’occhio. Un mini setting spray in borsa, insieme a cartine opacizzanti, cipria compatta sottile e una matita labbra, è il kit che salva qualsiasi make up estivo che non si scioglie, dall’open space all’aperitivo.