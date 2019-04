Leggiadre, le note di violetta, eliotropio e lillà sono perfette per chi cerca una fragranza leggera e floreale

Violetta, lillà ed eliotropio racchiudono perfettamente la voglia di femminilità sussurrata tipica di queste note olfattive. In profumeria, tutte e tre le profumazioni sono ricreate grazie a un mix di note: la violetta, col tipico aroma rétro, il lillà invece è un bouquet di fiori leggeri mentre l’eliotropio è ricreato con una particolare molecola che odora di mandorla e vaniglia.

Grazia.it ha selezionato 15 fragranze per animi romantici e leggiadri.



Soleil, Fragonard

Pensata per essere un vero e proprio sole, questa fragranza è molto luminosa ed è composta da quasi esclusivamente fiori: gelsomino, fresia, lillà, giglio, rosa, glicine e fiori d’arancio. Un vero e proprio giardino racchiuso in un flacone.

Orange Star, Tauer

La violetta dona eleganza e allure al fiore d’arancio e a un mix di agrumi tra cui il mandarino e la citronella. Sul fondo la vaniglia e il patchouli donano eleganza e morbidezza.

Latin Lover, Carner Barcelona

Nel cuore l’assoluta di violetta circondata da fresche note erbacee, mughetto e le assolute di narciso e gelsomino. Una danza di fiori inebriante.

Don’t ask me permission, Simone Andreoli

Sfrontata e carnale, questa fragranza racchiude la sensualità delle notti di Rio, per questo si apre con lime, arancia, zucchero e frutto della passione; nel cuore il delicato eliotropio assieme all’ylang ylang.

Décou Vert, Laboratorio Olfattivo

Una fragranza che profuma di natura, di prato e fiori, letteralmente. Décou Vert nasce proprio con l’idea di unire tre tipologie di note, quelle floreali, le vegetali e le verdi. Anche all’olfatto la fragranza appare quindi verde: il lillà è nel cuore assieme alla magnolia, mentre le foglie verdi aprono la creazione.

Blanc Violette, Histoires de Parfums

Violetta e clorofilla, l’immagine della più pura innocenza, almeno secondo il naso. Blanc Violette è un profumo che esalta il concetto di purezza, di freschezza dolce e leggiadra e per farlo è stata scelta la violetta, ingrediente presente nelle note di testa, cuore e fondo.

Alma de Rosario, Mizensir

Racchiude i ricordi d’infanzia di Alberto Morillas, naso della fragranza: in modo particolare la madre spagnola, per questo la creazione è piena e ricca di fiori e crea la sensazione di un abbraccio. Tra le note, la violetta, i fiori d’arancio, il giglio e il gelsomino.

Rouge Smoking, BDK

Femminile e seducente, questo profumo è pensato come uno smoking femminile; tra eliotropio e bacche rosse, spunta il rum, il pepe e l’assoluta di vaniglia.

Dama Bianca, Casamorati

Lillà e mughetto sono il cuore di questa fragranza, circondati da fiori bianchi che fanno sognare e seducono.

Violet Ida, Miller Harris

Novità primaverile, è ispirato al libro La Roccia di Brighton e racchiude la nostalgia della violetta ma anche del mare in inverno. Ad esaltare il fiore protagonista, l’iris, il bergamotto, la carota, la vaniglia e l’ambra.

Eau Tropicale, Sisley

Il naso Isabelle d’Ornano si è lasciata ispirare dai viaggi e dalle foreste tropicali e, proprio come quando ci si addentra in questi luoghi misteriosi, alla stessa maniera la fragranza è pensata come una camminata tra ibisco, passiflora, frangipane, viola e rosa per concludere con il patchouli.



Nouvel Élan, & Other Stories

Voluttuosa, questa fragranza per il corpo unisce l’eliotropio con il patchouli e il gelsomino e può essere indossata da sola oppure alle altre della stessa collezione.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash