Make-up, hair styling e nail art: i beauty look più belli visti sul red carpet del Festival di Venezia 2026, aggiornati giorno dopo giorno.

Il Festival di Venezia torna a illuminare il Lido con l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Come ogni anno, oltre ai film e agli abiti delle celebrity, sono i beauty look delle star a catalizzare l'attenzione, anticipando spesso le tendenze beauty della nuova stagione.

Dal trucco alle acconciature, passando per rossetti, incarnati luminosi e manicure: il red carpet veneziano è infatti una vera e propria passerella beauty, dove sperimentazione e glamour convivono con look più naturali e sofisticati.

L'edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca di nomi internazionali. Tra le star attese al Lido ci sono George Clooney, Robert Pattinson e Penélope Cruz, mentre tra gli appuntamenti più attesi figura anche la presenza di Irina Shayk.

E se il red carpet di Venezia è da sempre uno dei momenti più interessanti per osservare le tendenze beauty della stagione, quest'anno sarà ancora una volta il luogo perfetto per scoprire quali saranno i make-up, gli hair look e le manicure da tenere d'occhio nei prossimi mesi.

I beauty look più belli visti sul red carpet del Festival di Venezia 2026

Quali saranno i beauty look più belli di Venezia83? Lo scopriremo a partire dal primo red carpet del 2 settembre e continueremo ad aggiornare questa gallery nei prossimi giorni con tutti i look beauty che ci hanno conquistato dal Lido.

Levante: il raccolto rétro incontra il blush effetto bonne mine

Levante ha scelto un beauty look raffinato e dal fascino d'altri tempi, perfettamente in sintonia con l'abito d'archivio Giorgio Armani della collezione Autunno-Inverno 1995. I capelli sono raccolti in uno chignon morbido dall'allure rétro, con volume sulla parte superiore e ciocche delicatamente disciplinate che valorizzano il viso. Il make-up punta invece sulla luminosità dell'incarnato, arricchito da un blush nei toni pesca-aranciati applicato generosamente sulle guance per un effetto "boyfriend blush" molto attuale. Lo sguardo rimane naturale, definito da ciglia enfatizzate e sopracciglia pettinate, mentre le labbra sono vestite da una nuance nude dal finish satinato.

Alessandra Ambrosio: onde da diva e make-up glow senza tempo

Alessandra Ambrosio punta su un glamour classico che non passa mai di moda. La top model abbina un abito nero dalla silhouette scolpita a un'estetica sofisticata e luminosa. I capelli sono portati sciolti, con morbide onde effetto Hollywood che incorniciano il viso e aggiungono movimento alla chioma. Il make-up è costruito attorno a un incarnato radioso e uniforme, valorizzato da punti luce strategici sugli zigomi. Lo sguardo è definito da un leggero smoky eye nei toni neutri, ciglia volumizzate e sopracciglia ben disegnate, mentre le labbra restano naturali con una nuance nude rosata.

Greta Scarano: il bob texturizzato che esalta il velluto rubino

Greta Scarano ha scelto un look beauty sofisticato e senza tempo, perfettamente coordinato al suo abito in velluto rosso rubino firmato Armani. Protagonista assoluto è il caschetto biondo, portato con una profonda riga laterale e uno styling morbido e texturizzato che incornicia il viso con eleganza. Il make-up segue la stessa linea raffinata: incarnato luminoso e uniforme, occhi definiti con tonalità neutre e ciglia intensificate per valorizzare lo sguardo senza appesantirlo. Le labbra, in una delicata nuance nude rosata, mantengono l'attenzione sull'equilibrio complessivo del look, mentre il finish glow della pelle aggiunge freschezza e modernità.

Maggie Gyllenhaal: il fascino del French Bob e delle onde anni Venti

In qualità di presidente della giuria di Venezia 83, Maggie Gyllenhaal ha scelto un beauty look che riflette perfettamente il suo stile intellettuale e sofisticato. Protagonista è il french bob lavorato con morbide onde rétro ispirate agli anni Venti, una scelta dal sapore cinematografico che dona carattere e personalità all'intero look. Il make-up resta essenziale ma curato nei dettagli: la pelle appare luminosa e naturale, mentre lo sguardo è valorizzato da una linea di eyeliner che definisce gli occhi sia all'interno che all'esterno, creando un effetto elegante e leggermente grafico. Le labbra sono lasciate morbide e naturali, in armonia con l'estetica minimalista dell'insieme.

Damian Hardung: ciuffi morbidi e volume naturale per il nuovo gentleman contemporaneo

L'attore tedesco Damian Hardung, ha puntato su uno styling apparentemente semplice ma estremamente curato: capelli medi con texture naturale, ciuffi morbidi e volume alle radici che incorniciano il viso senza risultare troppo costruiti. Un look che richiama l'estetica del "boyfriend hair", rilassata ma elegante, sempre più apprezzata sui red carpet maschili. Anche il grooming segue la stessa filosofia: pelle fresca e luminosa, barba assente e lineamenti valorizzati da un finish naturale che comunica spontaneità e raffinatezza allo stesso tempo. Il risultato è quello del perfetto "golden boy" contemporaneo, capace di coniugare fascino romantico e stile effortless.

Nina Dobrev: sleek bun e smoky eyes per un glamour essenziale

Nina Dobrev ha scelto un immagine beauty elegante e contemporaneo, costruito attorno a due grandi classici da sera: il raccolto sleek e gli occhi intensamente sfumati. I capelli sono raccolti in uno chignon basso impeccabile, con finish lucido e nessuna ciocca fuori posto, una scelta che lascia spazio al make-up e valorizza il décolleté dell'abito Armani Privé. Lo sguardo è protagonista grazie a uno smoky eyes nei toni antracite e marroni che intensifica gli occhi senza risultare eccessivo. L'incarnato appare luminoso e uniforme, scaldato da un leggero tocco di blush, mentre le labbra nude completano il look con discrezione.

Bianca Balti: il blunt bob che esalta il glamour etereo del rosa cipria

Tra i beauty look più memorabili della serata inaugurale di Venezia83 c'è senza dubbio quello di Bianca Balti, che ha accompagnato il suo scenografico abito rosa cipria con un beauty style essenziale ma di grande impatto. Protagonista è il nuovo caschetto geometrico, portato ultra liscio con riga centrale e punte perfettamente definite, una scelta che dona modernità all'insieme e mette in risalto i lineamenti della modella. Il make-up punta sulla luminosità naturale della pelle, resa radiosa da un delicato gioco di luce sugli zigomi e da un leggero effetto sunkissed. Gli occhi sono valorizzati con mascara e sopracciglia ben definite, mentre le labbra nude dal finish satinato riprendono la palette delicata dell'outfit.

Stella Maxwell: riga laterale e volume alle radici per un glamour anni Novanta

Stella Maxwell ha scelto uno styling classico e sofisticato, perfetto per accompagnare il suo abito nero in pizzo. I capelli sono portati sciolti con una profonda riga laterale e volume concentrato alle radici, uno styling che richiama il glamour delle supermodel degli anni Novanta e che dona immediatamente eleganza e carattere al viso. Il make-up punta su un incarnato luminoso e levigato, valorizzato da tocchi discreti di contouring e illuminante. Gli occhi sono definiti da sfumature neutre e ciglia intensificate, mentre le labbra restano naturali in una tonalità nude rosata.

J Balvin: capelli platino e grooming impeccabile per un'eleganza fuori dagli schemi

J Balvin ha scelto un beauty look essenziale ma immediatamente riconoscibile, fedele al suo stile personale. A catturare l'attenzione è il taglio cortissimo color platino ghiaccio, ormai diventato una delle sue firme beauty, che crea un forte contrasto con le sopracciglia scure e mette in risalto i lineamenti del viso. Il grooming è impeccabile: pelle uniforme e luminosa, barba rasata con precisione e un finish naturale che valorizza l'incarnato senza risultare artificiale. Completano il look gli occhiali da aviatore, che aggiungono un tocco rétro all'insieme.