Non più solo brezza marina e pulito anni Novanta: i nuovi profumi acquatici lavorano su trasparenze luminose, note verdi, agrumi, fiori umidi e accordi minerali dal fascino contemporaneo

I profumi acquatici, oggi, conquistano. Dimenticate l’idea anni Novanta fatta solo di brezza marina e pulito da doccia: oggi le fragranze acquatiche sono più sofisticate, sfaccettate e sensuali. Alcune puntano sulla trasparenza luminosa di agrumi, loto e muschi, altre su effetti verdi e umidi che ricordano foglie bagnate, rugiada o aria fresca. Il risultato è una famiglia olfattiva contemporanea, estremamente portabile e sempre più amata anche dalla profumeria di nicchia, che interpreta il concetto di freschezza in modi nuovi e magnetici.

Le sfumature dei profumi acquatici

Quando si parla di note acquatiche, infatti, non si intende necessariamente il mare. L’effetto water in profumeria può evocare anche la vegetazione umida dopo la pioggia, la rugiada sui fiori o la freschezza minerale dell’aria. Per questo molte fragranze acquatiche contemporanee lavorano con ingredienti come foglia di fico, galbano, loto, pera, muschi puliti e agrumi luminosi, spesso uniti ad accordi ozonici, metallici o salati. A cambiare è anche la texture olfattiva: meno sportiva e aggressiva rispetto al passato, più trasparente, elegante e costruita sulla pelle.

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I migliori profumi acquatici da provare adesso

Dalle interpretazioni verdi e umide della profumeria artistica alle proposte trasparenti rilette in chiave moderna, questi sono i profumi acquatici da conoscere ora. Fragranze donna, uomo e unisex che raccontano la freschezza in modi molto diversi: luminosa, minerale, vegetale, agrumata o salata, ma sempre con quella sensazione pulita e irresistibile che continua a creare dipendenza.

Verde, umido e attraversato dalla luce, Ricordami unisce agrumi, galbano e foglia di fico a un cuore di magnolia e mughetto, mentre ambra grigia, vetiver e muschio di quercia lasciano sulla pelle una scia fresca, morbida e acquatica.

Un paradiso perduto fatto d'acqua, dove i fiori sono bagnati di rugiada e le cascate danzano in un eterno moto di bellezza. Questo profumo raffinato cattura i sensi grazie all'utilizzo di note agrumate - quali limone, bergamotto e mandarino - unite a foglie verdi, note acquatiche, muschi, licheni e a una insolita note di peperone verde sferzante.

Uno dei profumi acquatici per eccellenza, che non si ispira al mare ma alla maestosità delle fontane delle Ville Medicee. Il suo punto di forza è trasparenza, ottenuta con pera acquosa, fiori di loto, fresia e muschio, per un effetto elegantemente italiano.

4. Korres Sikinos EDT su Notino

Ispirato alla brezza marina dell'isola di Sikinos, in Grecia, questo profumo è arioso e tonificante. Tra le sue note, a spiccare, troviamo anguria, fiore di loto e fresia insieme a mimosa, note salate e legnose. Quando si dice minima spesa, massima resa!

Un profumo acquatico persistente che fa vivere sulla pelle la bellezza delle coste australiane baciate dal sole. A renderlo unico, accordi acquatici vivificanti mixati ad agrumi, muschio vegetale, salvia e ambra.

Proposto come "un omaggio alla mascolinità contemporanea, intensa e magnetica", questo profumo ha un'anima notturna. La sua piramide olfattiva cattura con note fresche di agrumi e spezie accostate a lavanda e giglio di mare, per un feeling acquatico e aromatico, enfatizzato da un ricco fondo di nocciola, legno di cedro e note ambrate.

Parte della preziosa collezione Diamond "The rebirth", questo profumo si muove con sensualità tra accordi caldi e freddi. Il suo jus propone infatti agrumi dal tocco fresco e metallico, frutti succosi e seducenti note marine e muschiate.

Acqua interpreta il tema acquatico in modo morbido e mediterraneo, tra agrumi luminosi, sale, alghe marine e fiori selvatici. La freschezza iniziale si intreccia a sfumature verdi e aromatiche ispirate alla macchia mediterranea, creando una scia naturale, avvolgente e condivisibile, pensata per muoversi liberamente tra maschile e femminile.

Un nuovo profumo che parla di spazi aperti e del magico incontro tra mare e cielo. L'effetto della brezza marina viene creato con note speziate di pepe nero ed elemi unite ad arancia e note acquatiche vitali poste su un fondo legnoso e minerale di vetiver, akigalawood e patchouli.

Un tuffo negli agrumi che invita a perdersi nella freschezza. Le note cardine? Arancia rossa di Sicilia, bergamotto e zenzero piccante, orchestrati con maestria dal Maître Parfumeur Jacques Cavallier-Belletrud. Flacone personalizzabile e ricaricabile.

Che profumo ha l'acqua? Kenzo Takada ne esalta la purezza con colori fruttati e aromatici, per un effetto trasparente ma avvolgente e sensuale. Tra le note olfattive troviamo Aquozone®, accordo acquatico cristallino, insieme a mandarino, limone, lavanda bianca e legni caldi.

Credits Ph: Getty Images

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