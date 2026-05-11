Volume leggero, linee arrotondate e movimento naturale: il bubble bob reinventa il caschetto classico e crea un nuovo modo di intendere il taglio, come racconta un esperto

Movimento, volume e libertà sono le tre parole chiave che meglio raccontano il caschetto più richiesto della primavera 2026. Si chiama bubble bob ed è “un’evoluzione del caschetto classico, caratterizzato da una linea più morbida e arrotondata, mentre il volume si concentra sulle lunghezze per creare un delicato effetto ‘a bolla’”, racconta Ryan David Concannon, Salon Director di TONI&GUY Milano San Babila.

Bubble bob: le caratteristiche del nuovo caschetto spiegate da un esperto

L’immagine è quella di una forma che si addolcisce, abbandonando le geometrie nette del bob tradizionale per lasciare spazio a una rotondità più naturale. Il risultato è un equilibrio sottile tra struttura e movimento: un caschetto compatto nella costruzione, ma arioso nell’effetto finale, capace di incorniciare il volto senza irrigidirlo e di seguire il movimento del capello con naturalezza. Più che una semplice tendenza, il bubble bob rappresenta anche un’evoluzione del modo di pensare il taglio. Le sue radici, infatti, affondano in tecniche già consolidate nei saloni, reinterpretate però in chiave contemporanea. Non a caso, spiega Concannon, “questa tipologia di forma richiama il Bevel, un taglio studiato per accompagnare il capello in una forma piena ma leggera, capace di valorizzare la naturalità della chioma”.

Il ruolo dello styling e come personalizzare il taglio

È proprio questo principio di leggerezza strutturata a rendere il bubble bob così attuale. Ma la sua riuscita non dipende solo dal taglio in sé: un ruolo decisivo lo gioca lo styling quotidiano. “Lavorare le punte verso l’interno è essenziale per mantenere quella silhouette compatta ma ariosa che rende il taglio contemporaneo e raffinato”, sottolinea l’esperto. Questa attenzione alla direzione del capello e alla definizione delle estremità contribuisce a rendere il bubble bob un taglio estremamente versatile. Sui capelli fini, per esempio, riesce a costruire corpo e densità visiva senza appesantire; allo stesso tempo, si rivela una scelta strategica anche nella valorizzazione dei lineamenti del viso. Come osserva Concannon, “il bubble bob è adatto soprattutto ai visi ovali o leggermente allungati, perché contribuisce a riequilibrarne le proporzioni”. Tuttavia, proprio la sua struttura richiede attenzione e capacità di adattamento. Non si tratta di un taglio universale o standardizzato, ma di una base che va interpretata sulle caratteristiche della persona. “Su volti più rotondi o in presenza di capelli molto ricci, per esempio, il taglio richiede una personalizzazione accurata, per evitare che il volume risulti eccessivo o perda armonia”, conclude l’esperto.

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