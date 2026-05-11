Borse in rafia: i modelli chic da sfoggiare per tutta l'estate (sì, anche in città)
Per la Primavera Estate 2026 la borsa in rafia smette di essere l'accessorio che compriamo all'ultimo momento prima di partire per le vacanze.
Una tendenza che circola già da qualche anno: non più considerata (solo) una borsa "da spiaggia" prestata alla città, ma un vero e proprio accessorio glamour da sfoggiare su tutto, persino sugli outfit più eleganti.
Le silhouette si fanno più decise e sofisticate. Al posto delle classiche ceste un po' "sformate", via libera a modelli dalla struttura più rigida, con manici che giocano con materiali diversi, come il legno o il metallo.
Ed ecco che le borse di paglia diventano perfette anche in contesti più formali, abbinate al più classico dei tailleur e non solo ai soliti look vacanzieri.
Anche sul fronte dei colori c’è qualche novità da appuntarsi. Accanto ai toni neutri, che restano una certezza per la loro facilità di abbinamento, spuntano sfumature terrose e dettagli a tinte vivaci. Il verde oliva, il blu fumo e il color terracotta entrano nell'intreccio, spesso mescolandosi tra loro per creare pattern geometrici.
Parlando di dimensioni, la tendenza si divide senza mezze misure. Da una parte ci sono borse molto grandi e capienti, pensate per chi ha bisogno di portarsi dietro tutto durante il giorno ma non vuole la pesantezza della borsa di pelle in piena estate. Dall'altra, piccole borse a mano o tracolle compatte, quasi minimaliste, dove l'intreccio della rafia diventa il dettaglio che fa la differenza anche sull'outfit più semplice.
Che cosa aspettate a scegliere la vostra raffia bag per l'estate? I vostri outfit ringrazieranno.
Borse in rafia: i modelli più chic da sfoggiare anche in città
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