L'incontro (virtuale) con uno dei volti più famosi della profumeria di lusso che racconta a Grazia.it le nuove creazioni di By KILIAN PARIS

Per Kilian Hennessy, 48 anni, francese, è come se si chiudesse un cerchio in questa fine di anno. Fondatore del brand By KILIAN PARIS, il 2020 per lui ha segnato una sorta di ritorno alle origini. Erede di una storica famiglia di produttori di cognac, Kilian si era inizialmente voluto allontanare dall'heritage familiare per seguire una sua passione: i profumi. E che profumi. Elegantissimi, raffinatissimi, veri e propri oggetti di design, conquistano subito lo sguardo (e, ovviamente, l'olfatto).

Il suo sogno era creare un brand che puntasse a una sorta di ritorno in grande stile all'arte tradizionale della profumeria e, con la nuovissima collezione The Liquors, l'obiettivo è stato centrato perfettamente. Il desiderio di valorizzare l'heritage familiare è innanzitutto nel concept dei due nuovi Eau de Parfum, Angels' Share e Roses on Ice. «Un giorno di tre anni fa – racconta Kilian Hennessy durante un evento stampa online – mentre ero in ufficio ho pensato che avrei dovuto fare assolutamente una collezione di fragranze dedicata ai liquori, cosa che già agli inizi della mia carriera mi era stata chiesta più volte. Avendo una famiglia impegnata nel ramo, tutti si aspettavano da me una essenza ispirata al cognac, ma io dovevo essere sicuro. Solo adesso sono pronto per queste nuove creazioni».

Angels' Share

L'ispirazione emerge chiaramente già dal pack di Angels' Share, pezzo forte di questa nuova collezione. Il flacone ricorda la forma di un bicchiere da cognac, come il contenuto stesso: «È un colore assolutamente naturale – ci dice -. Ed è esattamente quello del cognac!». Anche il nome scelto, non lascia spazio a dubbi: Angel's Share - “la parte degli angeli” - consiste nell'evaporazione del liquore dalle botti di rovere che, con l'invecchiamento, sembra elevarsi verso il cielo come in un silenzioso rito di offerta degli dei; è un vero e proprio omaggio, insomma, alla tradizione familiare, ma anche forse la fragranza più personale creata da Kilian Hennessy.

Angel's Share segna anche il debutto della collaborazione con il naso francese Benoist Lapouza. L'esordio si manifesta con olio di Cognac declinato con un mix di assoluta di Quercia, essenza di Cannella e assoluta di Fava Tonka, mentre le note persistenti del profumo di legno di Sandalo, di Pralina e Vaniglia, creano un finish delizioso. «Con questa fragranza – confessa Kilian – sono uscito dalla mia comfort zone. Non ho mai amato il Cinnamon e ora invece l'ho usato anche se in una versione insolita».

Roses on Ice

Dal cognac al gin. Hennessy ha voluto ricreare il gusto del “gin on the rocks” con uno spruzzo di Lime – evocativo del drink preferito da sua moglie - con la seconda fragranza della collezione The Liquors. «Con Roses on Ice - prosegue – ho voluto esplorare un nuovo genere di note acquatiche». In Roses on Ice la freschezza del Cetriolo e la nota delle Bacche di Ginepro – che insieme creano una sensazione ghiacciata - si stemperano in un accordo con la Rosa Centifolia. Nella sua scia, dal sentore di Legno di Sandalo e Musk, il profumo esprime il carattere ben distinto, ma profondamente impregnato, di un bicchiere di gin ideale.

Come scegliere la fragranza giusta

Quando gli chiediamo come trovare il profumo giusto, la risposta di Kilian è chiara: «Bisogna provare qualcosa che si fonda sulla tua pelle e che ti faccia stare bene. Il profumo giusto è quello che ti fa sentire te stesso ed è normale che cambi nel tempo, con le stagioni e con le situazioni. Sceglieremo, per esempio, un profumo diverso per i giorni in cui stiamo a casa o quando dobbiamo uscire». Se Angel's Share è una delle sue fragranze preferite per gli appuntamenti, quando è in casa il fondatore afferma di sentire il bisogno di un profumo fresco e clean. Ma è impossibile scucirgli dalla bocca qualsiasi informazione sulla sua fragranza preferita: «È sempre l'ultima che ho creato oppure...la prossima!», dice ridendo.

Il processo di creazione di un profumo: il racconto di Kilian Hennessy

Ma se gli si chiede come avviene tutto il processo di creazione, diventa un fiume in piena raccontando tutto nei dettagli dai quali emerge la sua passione per l'arte della profumeria. «Non sono un artista – conclude Kilian Hennessy - ma il mio lavoro è molto simile, per esempio, a quello di un musicista. Parto dalle piccole note per metterle insieme e comporre, insieme al naso, una melodia, infine studio la reazione di fronte a questa creazione. Mi domando: "La composizione nel suo insieme funziona o no?”. Nella creazione di un profumo non ci sono però delle regole, tranne alcune eccezioni che hanno a che fare con il vivere insieme ad altri. Per esempio, se si va in un posto come un ristorante, sarebbe meglio evitare un profumo troppo intenso. Per il resto, è tutto molto soggettivo».

By KILIAN PARIS: The Holiday Collection

Curiosi di scoprire il mondo delle fragranze By KILIAN PARIS? Niente di meglio che esplorare le nuove proposte pensate per il Natale con i profumi iconici del brand. Il nostro consiglio? Puntate tutto sul Miniature set, composto da cinque fragranze fra le più amate contenute in caraffe miniaturizzate da 10 ml ispirate ai rituali di assaggio del Cognac.

The Holiday Collection by By KILIAN PARIS The Miniature Set (5 per 10 ml)

Black Phantom 50 ml + 7,5 Travel Size

Good Girl Gone Bad 50 ml + 7,5 Travel Size

Love, Don't Be Shy 50 ml + 7,5 Travel Size

Rolling in Love 50 Ml + Intoxicated Matte Rouge Lipstick

Straight To Heaven - White Crystal 50 ml + 7,5 Travel Size

/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...