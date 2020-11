Un profumo creato con ingredienti naturali e dal design ispirato alla mitologia Greca. Scoprite con noi Dylan Turquoise di Versace

Vibrante e luminosa, Dylan Turquoise racchiude in sé tradizione e innovazione, completando la famiglia di fragranze Dylan Blue pour Femme e pour Homme. Ma non è soltanto la linea elegante del flacone e il suo ingrediente principale, il Limone primofiore, a catturare sguardo e olfatto trasformando Dylan Turquoise nel profumo migliore del momento. A colpire, infatti, è anche la sua l'origine e una caratteristica che la rende speciale nel panorama delle nuove fragranze. Continuate a leggere per scoprire la storia di Dylan Turquoise.

Ingredienti naturali e sostenibilità

Prima di tutto, Dylan Turquoise è stata creata con ingredienti naturali e di sintesi delle migliori qualità, ottenuti da filiere tracciabili e sostenibili nel mondo. La fragranza, infatti, rispetta i più alti standard di sostenibilità per impatto ambientale e sociale, seguendo i principi della chimica verde e avvalendosi delle più avanzate ricerche in biotecnologia. Più dell’85% delle materie prime contenute nella fragranza sono biodegradabili. Secondo la Maison, oggi una fragranza si misura in base al jus (che vi sveleremo presto), al suo impatto sociale e a quello ambientale. Vediamo insieme come.

Ciò che rende una fragranza una buona fragranza è l'insieme di più fattori: dalla creatività al reperimento responsabile delle materie prime, dall'impatto positivo sulla vita degli abitanti locali alle molecole di chimica verde fino al rispetto dei diritti umani: un impegno, una promessa e una realtà per il mondo Versace. Non a caso Dylan Turquoise è anche una fragranza a "chilometro zero" perché il pack e la fabbricazione nascono e si svolgono a stretta distanza. Il pack, inoltre, ha la certificazione FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL). Garantisce che il prodotto venga realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite rispettando due standard: la gestione forestale e la catena di custodia plastic free. La quota di plastica del pack è inferiore all' 1%.

Dylan Turquoise è una fragranza che profuma di sole caldo e di giornate estive

Così la descrive Donatella Versace che aggiunge: «Dylan Turquoise è una fuga verso isole lontane dove l’azzurro del cielo incontra acque cristalline. La brezza marina accarezza la pelle risvegliando i sensi e rigenerando l’animo. Dylan Turquoise è un inno alla sensualità della donna Versace». E non potrebbe essere altrimenti già nell'apertura caratterizzata da una fonte esplosiva di luce, il Limone primofiore. Considerato la miglior qualità di limone, confrisce una nota verde leggermente acidula, ma costante. Raccolto nei primissimi giorni della stagione, questo primo frutto d’inverno offre una straordinaria quantità di succo che crea un’aura energica e fantastica. Il Limone si accompagna al Mandarino italiano, proveniente dalla Sicilia, che unisce molecole olfattive derivanti dalla pelle e dalla polpa del frutto, offrendo una nota sfaccettata. La testa è resa ancora più frizzante dal Pepe rosa, olfattivamente molto vicino alle bacche rosse.

Ma è il cuore a rivelare la creatività della fragranza. Uno speciale accordo esalta la freschezza del succo di Guava, per un retrogusto esotico e tropicale costante. Per apportare una sensazione ariosa e fresca, la Guava è stata affiancata a Petali di Gelsomino trasparenti con un profilo fiorito esaltato dall’essenza di Fresia, che vira la composizione in un verde moderno. La sensualità del profumo risiede nei legni moderni. Nel fondo, il Clearwood® associa una sensualità ambrata a un carattere legnoso senza lasciare traccia delle note terrose e canforate tipiche di queste essenze. Prodotto dalla canna di zucchero, questa molecola originale è la prima creata dalla biotecnologia e rappresenta un ingrediente naturale derivante dalla ricerca. Associata a un cocktail di legni vibranti e al Muschio bianco, conferisce modernità alla fragranza.

Dylan Turquoise: il design, un inno alla mitologica greca

Il flacone di Dylan Turquoise è innanzitutto espressione del design Versace. Le forme, sinuose ed eleganti, ricordano un’anfora, forte richiamo alla cultura e alla mitologia Greca già presente nelle collezioni Versace Home. Il vetro è satinato e sfumato nei colori dell’azzurro, che richiamano - proprio come il jus - le acque cristalline del mare, a denotare una voglia costante di estate.

I dettagli sono in oro pallido, la capsula in alluminio offre la

testa di Medusa a rilievo e il nome della fragranza inciso. Sulla spalla, lettere in stile barocco urlano a tutto tondo il nome del brand. Una fragranza da indossare e...da tenere in mostra sulla vanity table!

Guardate la video-intervista a Sophie Labbé, parfumer Dylan Turquoise, per scoprire come è nata la nuova fragranza by Versace.