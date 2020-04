View this post on Instagram

Thank you, you have been numerous to tell us you appreciated our weekly schedules 💜 We've prepared another week of self-care activities and beauty tutorials to help you overcome the isolation by taking care of yourself. Let us know what activities you'd like to see next? We're listening to all your ideas ! 🧖🏽‍♀️ —— Merci, vous avez été nombreuses (et nombreux) à nous dire que vous aviez appréciés nos weekly programmes 💜 Bonne nouvelle, nous vous avons encore une fois concocté une semaine riche en activités bien-être et en tutos beauté pour vous aider à surmonter ce confinement en prenant bien soin de vous. Dîtes-nous ce que vous aimeriez voir pour les prochaines semaines ? Nous sommes à l'écoute de toutes vos envies ! 🧖🏽‍♀️ #StayHome #TakeCare