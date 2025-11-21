Sephora e Levante portano a X Factor 2025 un messaggio forte contro la violenza sulle donne, sostenendo Fondazione Pangea e il progetto REAMA

Levante e Sephora unite sul palco di X Factor per ribadire il valore della libertà e del rispetto di ogni donna a sostegno di Fondazione Pangea ETS.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Sephora – Official Beauty Partner di X Factor 2025 – si è unita a Lavante per dare vita a un momento ricco di significato e impegno: una performance della cantante, che – nell’opening act dello show del 20 novembre - ha interpretato il potente brano Gesù Cristo sono io.

La canzone affronta il tema della violenza – psicologica, emotiva e culturale – e della capacità delle donne di trasformare il dolore in rinascita. Un inno alla consapevolezza che celebra la forza di chi sceglie di rialzarsi, liberarsi da una condizione di violenza e riprendersi la propria voce.

Un invito a riflettere

Con la potenza della musica e dell’espressione artistica, Sephora ha invitato il pubblico di X Factor - in sala come a casa - a riflettere su un tema che va oltre il palcoscenico: la libertà di essere sé stesse, senza paura, controllo o giudizio. La performance si è chiusa con un appello concreto lanciato dal palco dello show a tutte le donne vittime di violenza affinché trovino il coraggio di chiedere aiuto e inneschino un cambiamento nelle loro vite.

Sephora a sostegno di Fondazione Pangea ETS

Sephora - catena di profumerie francesi che da sempre crede nel potere della bellezza come strumento di forza e consapevolezza - rinnova il proprio impegno nella lotta contro la violenza contro donne sostenendo ancora una volta Fondazione Pangea ETS, da anni attiva nel concreto supporto delle donne vittime di violenza e nella promozione di percorsi di autonomia e rinascita.

Fondata nel 2002, Fondazione Pangea ETS lavora in Italia, India e Afghanistan per sostenere le donne che vivono situazioni di violenza, discriminazione e povertà. Attraverso il progetto REAMA – Rete per l’Empowerment e l’Auto Mutuo Aiuto, Pangea accompagna le donne in percorsi di protezione, assistenza legale e psicologica, promuovendo l’autonomia economica e personale. Lo Sportello Antiviolenza REAMA accoglie ogni anno centinaia di richieste d’aiuto, fornendo ascolto e supporto anche a chi, pur non subendo violenza direttamente, assiste a episodi di abuso o vive accanto a chi ne è vittima.

La collaborazione tra Sephora e Pangea si concretizza inoltre nel progetto “Classes for Confidence”: sessioni beauty dedicate alle ospiti delle Case Rifugio a indirizzo segreto della Fondazione, in cui i make-up artist Sephora aiutano le donne a riscoprire, nella cura di sé, un atto di libertà, fiducia e rinascita.

Se siete vittime di violenza, o conoscete qualcuno che potrebbe esserlo, vi invitiamo a contattare lo Sportallo Antiviolenza REAMA all'indirizzo email [email protected]: non siete sole!