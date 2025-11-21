Dalla skincare tech alle fragranze di lusso, Grazialand ha celebrato estetica e creatività grazie a un partner d'eccezione come Douglas e alcuni dei brand beauty più cool del momento

Il mondo di Grazia ha preso vita con un’esplosione di energia e creatività durante l’evento Grazialand, lo scorso weekend. Due giornate vibranti, intrise di musica, glamour e bellezza, in cui lettrici e appassionate hanno potuto partecipare a dibattiti con star del panorama spettacolo e social, e immergersi nelle ultime tendenze beauty grazie ai marchi Douglas, milk_shake®, Dear Dahlia, IOMA e Gisada. Tra le molte anime dell’evento, la beauty room, lo spazio dedicato alla bellezza, si è rivelata un vero e proprio viaggio sensoriale: i visitatori hanno potuto farsi coccolare dagli hairstylist di milk_shake®, applicare i rituali skincare e il make-up di Dear Dahlia, sottoporsi a un’analisi cutanea personalizzata con IOMA e scoprire le fragranze gioiello di Gisada, vere e proprie opere d’arte olfattiva. Questo dialogo tra scienza, selfcare e design ha incarnato perfettamente lo spirito di Grazialand: un festival che non si è limitato a celebrare tendenze, ma ha creato un’esperienza immersiva dove bellezza e comunità si sono incontrate in modo autentico.

Coccole per i capelli con milk_shake®

milk_shake® ha portato a Grazialand il suo spirito gioioso, incarnando la bellezza attraverso piccoli momenti quotidiani che nutrono non solo i capelli ma anche l’animo, trasformando la cura personale in una vera e propria coccola. La nuova linea incredible, da poco disponibile in selezionati store Douglas, si basa su una combinazione di proteine del latte, ricche di amminoacidi, ed estratti di frutta, fonte di vitamine e antiossidanti, che insieme donano corpo, densità e vitalità. Le sue formule sono state concepite per ogni tipo di capello — riccio, liscio, danneggiato, colorato — e per ogni esigenza: idratazione, volume, riparazione, controllo del crespo. milk_shake® trasforma l’haircare quotidiana in un gesto di felicità: texture vellutate, profumi golosi di latte, vaniglia e frutta fresca, uniscono efficacia professionale e sensorialità in un abbraccio di benessere che coinvolge tutti i sensi, rendendo ogni applicazione un vero e proprio momento di gioia

Gisada e le sue fragranze di lusso

Dalla Svizzera arriva Gisada, maison olfattiva che unisce precisione elvetica ed eleganza cosmopolita, incantando con fragranze dal lusso misurato e raffinato. Al centro della scena la Prestige Line, best seller assoluta del brand grazie al mix equilibrato di note maschili e femminili di cui all'evento è stata presentata una selezione; tra i protagonisti Ambassador Men, icona globale dalla scia magnetica e sofisticata, e Ambassadora, che interpreta la femminilità contemporanea con carattere audace e raffinato. A dialogare con questa anima identitaria, la Luxury Line, una collezione di dieci fragranze unisex che raccontano viaggi sensoriali e visioni artistiche: a Grazialand sono state protagoniste le novità dell’anno, tra cui Fata Morgana, sofisticato gioco di contrasti tra agrumi, peonia e oud; Madagascar, avvolgente e speziata con accenti di cocco e vaniglia; Magenta, vibrante e fruttata con tocchi di cuoio e legni preziosi; Paraiba, luminosa come una gemma tropicale, fresca e vitale; e Verde, ode alla natura con fico, erba tagliata e vetiver. Fragranze che non seguono la moda, ma la interpretano con maestria: ogni essenza è un racconto, un incontro tra artigianalità svizzera e immaginazione poetica.

La bellezza del mondo orientale con Dear Dahlia

Dal mondo beauty coreano ha brillato Dear Dahlia, brand vegan e cruelty-free che ha incantato gli ospiti con una selezione make-up raffinata e ultra-performante. Protagonisti dell’esperienza nella postazione trucco dedicata il Lip Allure Sheer Velvet Lipstick, dal tocco impercettibile e finish vellutato, il Perfect Designing Shadow Stick, ombretto cremoso che illumina con un solo gesto, e il Petal Drop Liquid Blush, che si fonde sulla pelle regalando un effetto naturalmente radioso. A completare la linea make-up, Prime Layer Skin Prep, primer dalla texture serum-like che leviga e idrata preparando il viso alla perfezione. Dopo il make-up, il percorso proseguiva nella skincare con Endless Skin Cream Mist, trattamento leggero che unisce essenza e crema in un’unica formula bilanciante. Arricchita con peptidi di mirtillo, che favoriscono elasticità e compattezza, e olio di semi di cartamo fermentato, che nutre senza appesantire, la mist è potenziata dall’estratto di Dahlia Variabilis, ingrediente distintivo del brand noto per la sua azione condizionante e protettiva.

La tecnologia skincare di IOMA

IOMA ha portato nella beauty room l'anima più tecnologica e futuristica della skincare, trasformando il trattamento viso in un’esperienza interattiva e ultra-personalizzata. Il viaggio comincia con I-DIAG, il dispositivo di analisi che “legge” la pelle con precisione scientifica, rilevando parametri come idratazione, sebo, linee sottili, macchie e rossori. Non una semplice misurazione, ma una vera diagnosi accompagnata da un consulto su misura che interpreta i dati e racconta la pelle nella sua unicità. Da qui nasce la magia della personalizzazione: grazie a In.Lab, il dispositivo formulativo del brand, la diagnosi si traduce in creme tailor-made create al momento, calibrate ingrediente per ingrediente in base ai bisogni reali della pelle. Formule uniche, preparate live, che mostrano come tecnologia e skincare possano fondersi in un rituale sensoriale e scientifico allo stesso tempo. IOMA non si è limitata a mostrare una tecnologia avanzata: ha trasformato la routine beauty in un momento di scoperta e lusso su misura, dove ogni risultato è tangibile, personale e irripetibile—esattamente come la pelle di chi lo indossa.

(Tutti i marchi sono disponibili negli store Douglas e sul sito douglas.it)