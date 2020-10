Scoprite tutti i segreti per un trucco labbra con mascherina impeccabile tra beauty tips e rossetti long lasting da provare!

Se siete, come noi, delle lipstick addicted, sappiate che non è necessario rinunciare al trucco labbra con la mascherina. Molte di noi, infatti, ancora indossano un bel rossetto rosso opaco e no transfer per il semplice piacere di farlo. Come sempre, ci sono tantissimi tricks per evitare che il colore sbavi e per garantire una durata long lasting al rossetto. Vi sveliamo come fare.

Come non sporcare la mascherina con il rossetto

Se volete utilizzare il rossetto o applicarlo sapendo che ci sarà un momento in cui potete togliere la mascherina e sfoggiare il vostro trucco ideale, ci sono due piccole regole essenziali da rispettare. Per prima cosa, ridisegnate con precisione le labbra usando una matita dello stesso colore del rossetto e poi applicate il lipstick preferendo una formula a lunga tenuta e no transfer (leggete il paragrafo successivo). Dopo aver applicato il rossetto, fissate il prodotto con la cipria, anche lungo i bordi, magari con l'aiuto di un piccolo pennello. Questo passaggio è fondamentale per evitare che il prodotto finisca per macchiare la mascherina.

Rossetti no transfer per mascherina

La seconda regola fondamentale per il trucco labbra con mascherina è scegliere il prodotto giusto. «Il rossetto ideale è quello liquido - sostiene Melly Sorace, make-up artist e formatrice - perché dopo essersi asciutto, crea uno strato di colore che dura a lungo. Non tutti però lo amano perché a volte può dare secchezza». La buona notizia è che molte aziende stanno adeguando le formule alle esigenze delle consumatrici. Oggi, trovare un rossetto liquido no transfer ma confortevole è davvero semplice (trovate tutti i suggerimenti in fondo!). Se, invece, amate le classiche formule matte, ricordatevi sempre di applicare della cipria sulle labbra tamponando delicatamente con una velina.

Rossetti a lunga tenuta: le tinte

Un'ottima alternativa sono le tinte labbra, probabilmente il migliore prodotto per il trucco labbra con mascherina. Rispetto al rossetto liquido, le tinte non creano uno strato di prodotto sulle labbra limitandosi a colorarle. Spesso li trovate sotto forma di gloss o balsami da applicare con il pennellino (per questo, molto spesso, i due prodotti vengono confusi). Il vantaggio delle tinte? Colorano le labbra per ora senza rischio di sbavatura. «Delineate il contorno con la matita dello stesso colore - siggerisce la make-up artist - prima di applicare il prodotto».

Make-up per la mascherina: i beauty tips

Infine, qualche consiglio generale per il trucco con mascherina. Come per le labbra, è fondamentale scegliere i prodotti giusti e applicarli nel modo migliore. Per la base, che sia un fondotinta o una BB Cream, optate sempre per un prodotto leggero e no transfer, facile da applicare. Meglio ancora se in grado di apportare idratazione alla pelle (onde evitare il famigerato rischio maskne). Attenzione non esagerare con la quantità di prodotto. Una volta ultimato il make-up, togliete tutti gli eventuali eccessi nebulizzando sul viso uno spray fissante e idratante. Potete anche applicare la cipria, come gesto finale.

Come truccare le labbra con la mascherina: i migliori prodotti

Dopo aver fatto incetta di consigli, ecco la classica domanda finale: quale prodotto scegliere per il trucco labbra? Nella gallery alcuni dei migliori rossetti che abbiamo testato per voi!

