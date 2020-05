Per la protezione altrui e nostra, la mascherina sarà un accessorio che porteremo. Come cambia il rapporto con lo skincare e i beauty look?

Come cambia il nostro rapporto con lo skincare, il trucco e la mascherina di protezione?

Anche noi ci stiamo abituando a questo accessorio protettivo che farà parte della nostra vita ancora per molto tempo. Proviamo assieme a trovare un modo nuovo di intendere anche la cura del sé attraverso gesti quotidiani e piccole accortezze beauty.

Vi ricordiamo, come sempre, che si tratta di tips e che non ci sono diktat. Se siete amanti del rossetto perché rinunciarci anche sotto la mascherina? Con qualche accorgimento e attenzione si può indossare qualsiasi make up.

Skincare routine

È sempre stata una buona norma curare la propria pelle con una beauty routine accurata. Vi avevamo segnalato tutti gli step per eseguirne una completa. La potete intendere come un vero e proprio rito ma abbiamo anche una buona soluzione per chi ha poca pazienza o tempo limitato a disposizione. Detersione e idratazione tutti i giorni, mattino e sera. Il tema è questo: più avrete cura della vostra pelle e meno dovrete ricorrere al make up. Un buon rituale skincare è altrettanto valido per coloro che amano make up elaborati o comunque si sentono a proprio agio col trucco coprente. Conta davvero l’atteggiamento di base. Il tempo su queste faccende è un investimento. La cura quotidiana dà modo alla nostra pelle che, ricordiamolo è un organo, di esprimersi al meglio. Indossare la mascherina inoltre per alcuni è anche un obbligo lavorativo. Per cui extra cure con creme nutrienti.

Contorno occhi

Non dimenticatelo: è una zona molto delicata e sollecitata più di quanto si creda. Visto che andiamo incontro anche al sole, trattiamola con prodotti specifici che non facciano lacrimare e usiamo una protezione solare.

Base viso

Fondotinta sì o no? Proviamo a usare un prodotto no transfer o dalla texture leggera. Oppure un correttore illuminante dove serve e magari sempre a portata di mano per eventuali ritocchi. Un’altra ottima idea sono i fondi, le creme colorate, le BB Cream e le CC Cream con fattore di protezione, almeno, SPF35. Pelle protetta e uniformata con lo stesso gesto.

Trucco occhi

Un consiglio che vi diamo da portatrici di occhiali da vista: mascara, matita e eye-liner meglio waterproof (poi li si toglierà con struccante bifasico). Mascherina+lenti creano condensa: il trucco tende quindi a durare meno e a sbavare. Questo non significa che bisogna rinunciare allo smokey eyes. Anzi. Basterà utilizzare ombretti waterproof abbinati a un buon primer occhi. Sfogliate la gallery qui sotto per avere qualche ispirazione.

Illuminanti / Bronzer / Blush

Stesso discorso sulla tenuta, ricordando sempre che una base cremosa seguita da una polverosa trattiene più a lungo i pigmenti e dura di più, salvo le dovute eccezioni. Più sperimentate con le consistenze sulla vostra pelle e più potrete valutare i prodotti adatti a voi.

Rossetti e Co.

Come dicevamo nell’introduzione, chi ama il rossetto e non vuole rinunciarci, perché dovrebbe farlo? Un buon consiglio è usare tinte labbra o rossetti opachi. Se proprio non amate quel genere di texture vi proponiamo alcuni trucchetti classici. Usate la matita labbra su tutta la superficie labiale applicando poi un balm; con una velina togliete l'eccesso della parte "grassa". Stessa procedimento con un rossetto cremoso: lo applicate e poi tamponate con una velina. La parte dei pigmenti rimarrà sulle labbra. Ci sarà sempre un minimo di trasferimento di colore all’interno della mascherina ma più contenuto.

Credit. ph. Pexels / Mondadori Photo