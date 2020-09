Per un trucco labbra impeccabile a lungo la soluzione risiede nei rossetti a lunga durata. Vi sveliamo i migliori del momento

I rossetti a lunga tenuta resistono impeccabili più a lungo rispetto ai classici lipstick. La differenza risiede nelle speciali formule iperpigmentate che si fissano sulle labbra senza sbiadire o sbavare per molte ore.

Se desiderate un trucco labbra long lasting, ecco i prodotti del momento con tutti i trick per un make-up al top.

Rossetti long lasting: i vantaggi delle nuove formulazioni

Le lipstick addicted lo sanno: trovare un rossetto che resista a lungo sulle labbra è davvero molto difficile. In soccorso arrivano le ultime novità, caratterizzate da un colore pieno e da una resa impeccabile, che siano liquide, in stick o che siano delle tinte labbra. In passato, infatti, una delle pecche dei rossetti a lunga tenuta era quello di seccare le labbra, appena dopo l'applicazione. Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante e quindi tutte le migliori proposte del momento sono in grado perfettamente di soddisfare le nostre richieste: rossetto a lunga tenuta (anche fino a 12 ore), che non finisce nelle pieghe, che non secca - anzi, al contrario, riesce anche a idratare! Abbiamo fatto una selezione per voi tra i migliori e tra quelli low cost. Continuate a leggere l'articolo per scoprirli insieme a tantissimi beauty tips!

Rossetti a lunga tenuta: i migliori del momento

Formula sì, ma anche qualche segreto nell'applicazione. «Per far durare di più il rossetto – afferma la make-up artist Giulietta Fargnoli – è importante disegnare un contorno preciso, e di stendere bene i prodotti, così da avere un risultato a lunga tenuta». Il primo step, secondo l'esperta, è la detersione, da fare con scrub specifici, stendendo poi una crema ricca di emollienti. «Per prima cosa, applicate una matita, disegnando bene i contorni, poi una tinta labbra, infine, tamponatele con una velina, così da togliere il prodotto in eccesso – continua-. Fate, poi, una seconda passata con la tinta e la velina. Una volta asciutta, potete passarci sopra un leggerissimo velo di cipria neutra, che contribuisce a fissare il tutto». Avete preso nota? Ecco intanto i migliori rossetti a lunga tenuta fra cui scegliere.

Rossetti a lunga tenuta economici: quali scegliere

Volete fare un tentativo per capire se questo tipo di rossetto fa al caso vostro? Niente di meglio che optare per un prodotto low cost e vedere se aggiungere, dopo, qualche altro rossetto a lunga tenuta nel vostro beauty case. Ne abbiamo scelti sei, tutti assolutamente da provare.

Come togliere un rossetto a lunga tenuta

Per rimuovere un rossetto a lunga tenuta, l'ideale è utilizzare uno struccante bifasico. La parte oleosa rimuove in maniera completa questo tipo di prodotti, a volte anche con una sola passata. Si tratta, infatti, di formule studiate per eliminare ogni traccia di trucco senza però risultare aggressive in una zona così delicata del viso. In più, sono arricchite con ingredienti lenitivi e idratanti in grado di ristabilire il naturale equilibrio della pelle.

Credit ph: GettyImages