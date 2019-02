L'obiettivo è sfoggiare un lipstick dalla durata "esagerata"? Ecco dieci prodotti ideali per voi

Chi ama indossare il rossetto, vuole sempre che sia impeccabile, facile da applicare ma soprattutto a lunga durata.



Un lipstick, per esempio, che resista a una riunione importante ma anche a un aperitivo a fine giornata (e perché no? Anche a qualche bacio inaspettato...).





Grazie alle nuove formulazioni che garantiscono un colore pieno e una resa all'altezza della situazione, oggi non sono pochi i lipstick che possono soddisfare la vostra richiesta di perfezione.

Tra rossetti liquidi, prodotti ultra matte e dal finish metallico, ecco la selezione dei migliori long lasting!

Ha un finish opaco e un colore intenso (provate il rosso 05 Brique-à-brac!).

Resiste a: un Moscow Mule e a una pizza (più qualche bacio rubato). What else?

Per chi ama i rossetti vellutati no-transfer dal finish metallizzato come vuole la tendenza: questo è un vero must-have.

Resiste a: più drink analcolici #testatopervoi.

Colore estremo ad alta pigmentazione matte come un inchiostro per labbra: un rossetto liquido che è come un tatuaggio!

Resiste a: molti baci ribelli durante l'aperitivo.

Uno tra i migliori per la resa del colore (davvero super intenso!). Il finish vellutato è molto confortevole: è uno dei rossetti che valorizza al meglio le labbra.

Resiste a: un aperitivo goloso.





Il rossetto must per chi ama quelli dal finish super opaco. Intenso, elegante, è un vero alleato di seduzione.

Resiste a: un aperitivo seguito da una serata très chic.

Contiene pigmenti liquidi concentrati che offrono un colore ad elevata coprenza. Potete scegliere tra tre finish: matte, vinyl e metallic.

Resiste a: un drink e a uno spuntino!

Dodici tonalità per questa tinta labbra ultra matte ispirata al cioccolato, nella profumazione e nella palette di colori.

Resiste a: tutto, o quasi.

Il rossetto liquido super opaco amato dai professionisti del trucco. Idratate bene le labbra prima di applicarlo.

Resiste a: aperitivo, cena, secondo drink, spuntino prima di andare a letto. Tradotto: va via solo con uno struccante bifasico.

Dal colore intenso e saturo, grazie all'applicatore permette un stesura perfetta.

Resiste a: un aperitivo milanese (in qualche caso sarà necessario un piccolo ritocco).

Rossetto super liquido, ha una tenuta garantita di 12 ore ed è estremamente impalpabile (tanto che rischiate di dimenticare di averlo sulle labbra!).

Resiste a: un aperitivo e a un disco party!

Credit ph: Mondadoriphoto e Getty Images

Artwork: Elisa Costa