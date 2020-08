Colore sulle labbra perfetto e long lasting. Come fare? Ecco alcuni beauty tips utilissimi

Il sogno di chi lo indossa: un rossetto che resista a tutto. Alla mascherina, per esempio. O a un drink e a un aperitivo (per i baci è, invece, complicato). Soprattutto quando siamo in riva al mare e vogliamo dare un tocco di colore alla nostra abbronzatura ma non vogliamo portare con noi il lipstick per continui retouch. Ma cosa fare, allora, per rendere resistente il rossetto? La risposta è nelle prossime righe!

Rossetti a lunga tenuta: la scelta del prodotto

Innanzitutto, il primo step è scegliere il prodotto giusto. «Il rossetto ideale è quello liquido - sostiene Melly Sorace, make-up artist e formatrice - perché dopo essersi asciutto, crea uno strato di colore che dura a lungo. Non tutti però lo amano perché a volte può dare secchezza». Un'ottima alternativa sono le tinte labbra: «Applicatele e delineate il contorno con la matita dello stesso colore. Potete divertirvi a creare dei bellissimi giochi di chiaroscuro con una matita a lunga tenuta. Va sfumata all'interno delle labbra con un pennellino lasciando libero il centro. I colori consigliati sono tutti quelli presenti nella palette dei nude, ma potete sempre optare per delle matite colorate».

I trick più gettonati per rendere resistente il rossetto

L'esperta non ha dubbi: «Applicate prima la matita sulle labbra come fosse un rossetto, poi stendete il lipstick e tamponate per togliere il finish cremoso. In questo modo il rossetto sarà ancora più resistente e resterà inalterato a lungo, anche sotto la mascherina». Infine, un prodotto che non può mancare nel vostro beauty case è il primer che «si applica prima del rossetto per levigare le labbra e far durare di più il colore».

In cerca di un lipstick super resistente? Ecco alcuni prodotti che abbiamo provato per voi.

