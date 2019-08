Come ottenere un incarnato healthy glow? Con un make up che riproduce l'effetto del sole sul nostro viso. Seguite i nostri consigli e scoprite i prodotti giusti

Ormai tutti sappiamo che un viso bruciato dal sole è terribilmente old. Tutt'altra cosa è un incarnato baciato dal sole, con quell'inconfondibile colorito sano di chi ha passato un bel weekend all'aria aperta (proteggendo la propria pelle).

Come possiamo ottenere quell'effetto sunkissed con il trucco?

Il segreto è tutto nel bronzer, a patto di saperlo scegliere e utilizzare nel modo giusto.

Dimenticatevi di tutte quelle terre troppo scure rispetto al vostro incarnato, aranciate e glitterate.

Insomma, lasciate perdere tutto ciò che è "troppo", perché le parole chiave che dovete far vostre sono "naturalezza" e "discrezione".

I bronzer su cui puntare hanno tonalità color biscotto, illuminati da bagliori dorati appena percettibili, con texture setose e facilmente sfumabili.

La terra va applicata nei punti in cui il sole colpisce di più il viso: fronte-tempie, ponte del naso e gote, mento.

Ricordatevi di prelevare sempre poco prodotto per volta e sfumate con mano leggera.

Anche il blush svolge un ruolo fondamentale nel trucco sunkissed. Invece di applicarlo in diagonale, stendetelo in orizzontale sulle gote e leggermente sul ponte del naso, scaricando sempre l'eccesso di prodotto dal pennello.

Il risultato da ottenere è leggero, luminoso, naturale e trasparente. Avete le lentiggini? Non nascondetele! Rendono l'effetto sunkissed ancora più bello e realistico.

Oltre a blush e terre, potete sublimare il vostro colorito anche con texture liquide e in gel da utilizzare in combo con il fondotinta, per una base ancora più healthy glow.

