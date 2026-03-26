La pulizia dei pennelli da trucco è uno step fondamentale. Qui vi diciamo perché e come lavare i pennelli da trucco con gli strumenti adatti

Non possiamo saltare questo passaggio: dopo aver utilizzato i pennelli per viso, occhi e labbra, è fondamentale pulirli. Farlo regolarmente ci aiuta a evitare che residui di trucco, sebo e batteri finiscano sulla pelle, riducendo il rischio di irritazioni e imperfezioni come i brufoli. La pulizia costante, inoltre, preserva la qualità delle setole, permettendoci di utilizzare i pennelli più a lungo. Ma non è tutto: un pennello pulito svolge al meglio il suo compito, garantendo una sfumatura uniforme di polveri e prodotti su viso, occhi e labbra. Se invece è sporco, l’applicazione risulterà imprecisa e poco efficace. Pulire i pennelli non è quindi solo un gesto di igiene, ma un vero e proprio segreto per ottenere risultati perfetti nel trucco. Ma come farlo nel modo corretto? Ve lo spieghiamo nei prossimi paragrafi.

Come lavare i pennelli e le spugnette da trucco

Le opzioni per pulire i pennelli non mancano. Se avete un po’ di tempo, il metodo classico consiste nel bagnare le setole con acqua (evitando manico e parte metallica), aggiungere qualche goccia di detergente delicato e massaggiare il pennello sulla mano fino a ottenere una schiuma. Poi, sciacquate sotto l’acqua corrente. Se il pennello è particolarmente sporco, conviene ripetere l’operazione un paio di volte. Infine, lasciate asciugare le setole all’aria, evitando che tocchino superfici. Per chi cerca una soluzione più rapida, molto usata dai make-up artist, c’è il metodo dell’alcol: basta strofinare le setole su un panno leggermente inumidito o spruzzare un po’ di alcool spray, quindi lasciarle asciugare. Oltre ai saponi e all’alcol, esistono numerosi brush cleanser spray, delicati sulle setole e perfetti per pulire i pennelli velocemente senza rovinarli. Ma ogni quanto lavare i pennelli? La regola dipende dal tipo di setole: per quelli naturali, basta una volta a settimana. Per i pennelli sintetici o quelli usati con prodotti in crema, è meglio lavarli ogni giorno o a giorni alterni.

Come pulire i pennelli da trucco: tutti gli strumenti adatti

Per scoprire tutti i tool migliori da provare, date un occhio a questa selezione con i migliori prodotti per pulire i pennelli da trucco.

Con la sua superficie in silicone testurizzato e la sua forma ergonomica, il disco per la pulizia dei pennelli di Zoeva è ideale per pulire i pennelli e rimuovere depositi oleosi, cremosi e polverosi.

Deterge, disinfetta e rigenera le fibre del pennello per prolungarne l'efficienza nel tempo.

Questa formula spray è ideale per una pulizia facile e veloce: basta spruzzarne una piccola quantità su un fazzoletto di carta asciutto e strofinare delicatamente le setole del pennello finché ogni residuo di pigmento sarà scomparso.

Pulisce le setole in modo delicato e efficace: la sua formula idratante è perfetta per lavaggi frequenti.

Può essere usato per rimuovere trucco e impurità sia su spugnette che su pennelli: è dotato di un piccolo disco di silicone per far penetrare meglio il detergente e rimuovere anche lo sporco più ostinato.

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