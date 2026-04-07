Le nuove formule sono sempre più attente alla cura della pelle e non appesantiscono: ecco come scegliere il miglior fondotinta primavera 2026 e quali sono i prodotti su cui puntare

Negli ultimi anni il ruolo del fondotinta si è trasformato radicalmente. Non si tratta più di mascherare ma di valorizzare la naturalezza del volto ricercando un effetto seconda pelle. Le novità più interessanti sono veri prodotti multitasking: oltre a combinare make-up e cura della pelle, possono sostituire il concealer, per esempio, ed essere quindi applicati su ogni zona del viso per coprire discromie e piccole imperfezioni. Le texture? Sempre più leggere e impercettibili, come vuole la tendenza, con un occhio anche al fattore di protezione solare dal momento che siamo già in primavera. I fondotinta primavera 2026, quindi, non solo offrono durata e protezione, ma permettono anche di costruire la copertura desiderata, lasciando respirare la pelle e valorizzandone la texture naturale. Ecco alcune novità da provare che abbiamo selezionato per voi.

Fondotinta primavera 2026: i migliori da provare

Questo fondotinta unisce idratazione, tenuta e finish luminoso. Leggero, setoso e confortevole, protegge la barriera cutanea, valorizza il glow naturale e offre media coprenza in 49 tonalità, perfetto per ogni pelle, anche sensibile.

Grazie a una formula arricchita con niacinamide, squalano vegetale e protezione solare SPF 30, garantisce una copertura impeccabile, mentre nutre e protegge la pelle. Il risultato è un incarnato luminoso, uniforme e senza difetti, l’esempio perfetto di fusione tra skincare e make-up.

La sua formula levigante e opacizzante uniforma l’incarnato, minimizza visibilmente i pori e riduce le imperfezioni. La texture sottile dal finish matte si fonde come una seconda pelle, garantendo comfort e leggerezza per tutto il giorno. Arricchito con un complesso purificante a base di acido salicilico e niacinamide, regola il sebo e affina la grana cutanea.

Non un fondotinta, non un correttore: è un complexion stick ibrido che unisce trattamento e performance in un solo gesto. Con 30 shade per ogni incarnato, uniforma, copre rossori e occhiaie, lasciando un finish luminoso. Contiene acidi grassi nutrienti, estratto di narciso marino e glicerina per idratare e perfezionare la pelle.

Dopo 25 anni, questo fondotinta si rinnova diventando ancora più iconico. La texture leggera e luminosa si fonde con la pelle per un incarnato radioso. La formula arricchita con glicerina, niacinamide e estratti di giglio di mare e lupino bianco migliora luminosità e compattezza. Disponibile in 44 tonalità.

Fondotinta ibrido pensato per ridurre i passaggi, può essere steso su tutto il viso o localmente dove serve maggiore uniformità combinando la coprenza di un fondotinta alla comodità di un correttore.

Il nuovo Double Wear ridefinisce il fondotinta iconico: finish matte modulabile da media a totale, texture leggera e traspirante, con 36 ore di tenuta. Copre imperfezioni, uniforma l’incarnato e regola sebo e idratazione. Resistente a sudore, calore e sfregamento, è adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili.

Fondotinta in siero ibrido di ultima generazione dal finish satinato luminoso, ha una coprenza da media ad alta e lavora sulla pelle come un trattamento anti-età.

Ha una texture fluida e leggera come un siero, e una coprenza media modulabile con un finish satinato. Protegge grazie all' SPF 30, idrata e uniforma l’incarnato. Con ceramidi, fattore naturale di idratazione e radice di liquirizia, valorizza la pelle senza appesantirla, per un effetto second skin radiosa e naturale.

Fondotinta mat naturale con effetto blur e 24 ore di tenuta, ha una coprenza modulabile da media ad alta. Opacizza le zone lucide e attenua imperfezioni ed è arricchito con acido ialuronico, niacinamide, peptidi e fattore di protezione SPF 20.

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