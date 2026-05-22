Che tipo di "weekend person" siete? Questo test svela lati nascosti del vostro carattere
C’è chi lo immagina come un’oasi di relax, chi come una maratona sociale e chi giura (ogni settimana) che “stavolta mi organizzo”. Poi arriva davvero, e tutto cambia. Perché il weekend oltre ad essere tempo libero, è uno specchio piuttosto sincero di come stiamo, di cosa cerchiamo e, soprattutto, di chi siamo quando nessuno ci impone un ritmo.
E allora la domanda è semplice: che tipo di weekend person siete davvero? Ecco il "test personalità weekend" da fare per scoprirlo (e sì, è d'obbligo rispondere d’istinto).
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Test personalità weekend : il vostro fine settimana senza filtri
1. È venerdì sera. Il tuo mood è:
A. Divano, coperta e “solo un episodio”
B. Aperitivo veloce (che non sarà veloce)
C. Programma già definito al minuto
D. Voglia improvvisa di partire, anche solo per un giorno
2. Sabato mattina ideale:
A. Sveglia naturale, brunch lento
B. Poche ore di sonno ma zero rimpianti
C. Workout + colazione perfetta
D. Zaino pronto e via, destinazione casuale
3. Il tuo outfit nel weekend:
A. Comfy ma con stile
B. Casual studiato
C. Look pianificato in anticipo
D. Pratico, pronto a tutto
4. Il tuo incubo del weekend:
A. Dover uscire per forza
B. Restare a casa troppo
C. Non avere un piano
D. Ripetere sempre le stesse cose
5. Domenica sera sei:
A. Rilassata (più o meno)
B. Stanca ma felice
C. Soddisfatta: missione compiuta
D. Già proiettata altrove
Risultati
Maggioranza A: La cocooning queen
Il tuo weekend ideale ha un solo obiettivo: ricaricare. Ami i ritmi lenti, i piccoli rituali e quel lusso silenzioso che è avere tempo per te. Non stiamo parlando di pigrizia, ma selezione.
Mood mantra: “Se non mi rigenera, non mi interessa.”
Maggioranza B: La social butterfly
Per te il weekend è energia pura. Persone, inviti, imprevisti: è lì che succedono le cose migliori. Vivi nel momento, anche se questo significa arrivare a lunedì con zero batterie.
Mood mantra: “Dormirò… prima o poi.”
Maggioranza C: La planner perfetta
Organizzazione = libertà. Hai tutto sotto controllo (o quasi) e sai costruire il weekend ideale, bilanciando produttività e piacere. Il caos non ti rappresenta e onestamente non ti serve.
Mood mantra: “Se è in agenda, esiste.”
Maggioranza D: La wanderluster
Il tuo weekend ha bisogno di movimento. Che sia una gita fuori porta o un nuovo posto in città, cerchi sempre qualcosa che rompa la routine. La parola chiave? Scoprire, sempre!
Mood mantra: “Restare ferma non è un’opzione.”
Non esiste un modo giusto di vivere il weekend, ma esiste quello giusto per te. E riconoscerlo cambia tutto: meno sensi di colpa, più intenzione, più piacere. Perché a volte il vero lusso non è fare di più, ma fare esattamente ciò di cui hai bisogno.
E tu, questo weekend, chi vuoi essere?
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